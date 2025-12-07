sucesos

Muere el conductor del coche que se precipitó seis metros sobre una huerta en Tenerife

Los servicios de emergencias solo pudieron confirmar el fallecimiento del afectado
Un hombre de 78 años falleció en la tarde de ayer, sábado, tras sufrir una salida de vía con su vehículo en la Calle Chamizo, en el municipio tinerfeño de La Victoria de Acentejo.

El siniestro tuvo lugar a las 18.25 horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) del Gobierno de Canarias.

El vehículo se precipitó unos seis metros desde la calzada, por causas que aún se investigan. Tras recibir la alerta, el 1-1-2 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

Los servicios de emergencias intervienen en el lugar del siniestro. DA

Solo pudieron confirmar el fallecimiento

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Tenerife, que llevaron a cabo la extracción del afectado del interior del automóvil.

También se movilizó una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como un profesional de medicina del centro de salud de La Victoria.

Pese a los esfuerzos de los equipos sanitarios, el personal de Atención Primaria solo pudo confirmar el fallecimiento del conductor, quien presentaba lesiones incompatibles con la vida.

La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.

