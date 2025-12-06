sucesos

Un coche pierde el control y ‘aterriza’ en una huerta en Tenerife

Por el momento se desconocen los motivos por los que el conductor perdió el control del vehículo
Un aparatoso accidente sorprendió esta tarde a los vecinos de La Victoria de Acentejo, en Tenerife, después de que un vehículo acabara fuera de la vía y aterrizara en una huerta de la zona de El Chamizo.

Según fuentes consultadas, el conductor perdió el control por causas que aún se están investigando, lo que provocó que el coche se saliera de la carretera y descendiera varios metros hasta quedar finalmente detenido dentro del terreno agrícola.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de emergencias para comprobar el estado del ocupante del vehículo y asegurar la zona. A pesar de la espectacularidad del siniestro, no se han comunicado heridos de gravedad.

La Guardia Civil ha abierto las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar si la pérdida de control estuvo relacionada con un fallo mecánico, un despiste o las condiciones de la vía en el momento del suceso.

