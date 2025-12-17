Anuncian cortes, desvíos y restricciones de aparcamiento en Santa Cruz de Tenerife para la próxima semana

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha informado de la aplicación de medidas puntuales de regulación del tráfico y del estacionamiento con motivo de la celebración de la Anaga Solidaria Trail 2025, que tendrá lugar el próximo sábado 27 de diciembre.
Las afecciones se concentrarán en el entorno de Valleseco y tienen como objetivo garantizar la seguridad tanto de las personas participantes en la prueba como de los vecinos y vecinas de la zona.
El consistorio solicita la colaboración ciudadana y el respeto a la señalización instalada, así como a las indicaciones de la Policía Local y Protección Civil.
Todos los cambios de tráfico en Santa Cruz
Durante la celebración de la prueba se habilitará un carril exclusivo para participantes en el siguiente recorrido:
- Calle Reverendo Onésimo Betancort → Avenida Nuestra Señora del Carmen, con conexión con la calle José García y García.
Cambios de sentido
Se aplicarán modificaciones en el sentido del tráfico:
- Doble sentido hasta la calle Enlace Colegio Valleseco.
- Sentido único ascendente en la Avenida Nuestra Señora del Carmen, entre Enlace Colegio Valleseco y José García y García, en dirección al campo de fútbol.
Desvíos
El dispositivo contempla los siguientes desvíos:
- Dirección Avenida de Anaga: José García y García, Manuel Lomo, José Batán, Juan Silvestre y Enlace Colegio Valleseco.
- Sentido descendente desde José García y García: Manuel Lomo, José Batán, Juan Silvestre y Enlace Colegio Valleseco.
Accesos controlados
Se establecerán accesos controlados en:
- Camino de los Naranjos Agrios.
- Avenida Nuestra Señora del Carmen, desde el campo de fútbol.
Supresión de aparcamientos
Hasta las 14:00 horas del día de la prueba, quedará prohibido el estacionamiento en:
- Toda la calle Reverendo Onésimo Betancort.
- Calle Juan Silvestre, en el tramo comprendido entre José García y García y Reverendo Onésimo Betancort.
- Calle Enlace, entre Manuel Lomo y Juan Silvestre.
- Avenida Nuestra Señora del Carmen, entre la calle Reverendo Onésimo Betancort y el campo de fútbol de Valleseco.
Además, se suprime la mitad del estacionamiento en batería en la explanada frente al CIDEMAT.