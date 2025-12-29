El Costa Adeje Egatesa cerrará una gran primera vuelta en Riazor

El Costa Adeje Tenerife Egatesa cierra el domingo 11 de enero, a las 11.00 horas en el estadio de Riazor ante el Deportivo, una de sus mejores primeras vueltas de su historia. Las blanquiazules son quintas en la clasificación de la Liga F Moeve, con el objetivo de la permanencia virtualmente cumplido.
La primera vuelta hubiese sido aún más espectacular si no hubiesen volado tantos puntos del Heliodoro Rodríguez López, tras la derrota con la SD Eibar y los empates con el RCD Espanyol, Real Madrid, Levante Badalona, Granada y DUX Logroño. El único triunfo, hasta el momento en el recinto de la calle San Sebastián, llegó el pasado 23 de noviembre con la victoria frente al Atlético de Madrid (2-1). De no haber perdido tantos puntos en la isla, las guerreras estarían peleando por los puestos Champions junto a Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid.
Y es que la actuación del Costa Adeje Tenerife Egatesa lejos del Heliodoro ha sido impecable. El equipo permaneció invicto hasta el 6 de diciembre cuando cayó en su visita al estadio Johan Cruyff ante el todopoderoso FC Barcelona (2-0), con dos goles encajados en las postrimerías. Hasta ese momento, triunfos ante Sevilla, Alhama, Real Sociedad, Levante UD y Madrid CFF. Empató sin goles en la primera jornada en la visita a Lezama ante el Athletic.
Copa de la Reina
El Costa Adeje Tenerife Egatesa salvó la eliminatoria de octavos de final de la Copa de la Reina en su visita al Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva del Sevilla FC tras ganar por 1-2 al conjunto hispalense. Un triunfo que valía su peso en oro, ya que el equipo venía de una semana convulsa tras la inesperada marcha de su entrenador Eder Maestre.
Una Copa de la Reina en la que hay muchas ilusiones puestas ya que la fase final se disputará en Gran Canaria.
El sorteo se llevará a cabo el próximo miércoles 7 de enero, a partir de las 15.30 horas, cuando se conozcan los emparejamientos de cuartos de final de la Copa de la Reina Iberdrola. Estos son los ocho equipos que entran en el bombo: Athletic Club, CD Tenerife Femenino, FC Levante LP Badalona, Real Madrid CF, Madrid CFF, Real Sociedad, FC Barcelona y Atlético de Madrid. Las cuatro eliminatorias se disputarán entre los días 3, 4 y 5 de febrero.
Mercado de invierno
Aparte del nuevo entrenador, que será anunciado a lo largo del día de hoy, habrán movimientos en el mercado de invierno. Saldrán algunas futbolistas de la plantilla blanquiazul y llegará como mínimo un refuerzo. Las jugadoras se incorporan a los entrenamientos el próximo viernes 2 de enero.