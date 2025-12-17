El triunfo de Flor, la tortuga matemática que no tenía tiempo

Entender un concepto abstracto como el tiempo resulta complejo para un niño o niña de cinco años. Sin embargo, si se trabaja de manera adecuada y con el tiempo suficiente, los resultados pueden ser sorprendentes e, incluso, inesperados.
Así le sucedió al alumnado del último curso de Infantil del CEIP La Corujera, en Santa Úrsula, ganador en la categoría de Infantil del XII concurso de cuentos ‘Un juguete, una ilusión’, de RTVE y la Fundación Crecer Jugando, que se organiza desde hace más de dos decenios para promover la solidaridad, la creatividad y el trabajo en equipo dentro de las aulas.
En esta edición, la consigna era escribir sobre un regalo único para estas navidades: tiempo. Lo hicieron en el marco del programa esTEla del Gobierno de Canarias, cuyo objetivo pasa por facilitar la transición del alumnado entre las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria para prevenir el absentismo y el abandono escolar temprano, y mejorar el rendimiento. Se vieron implicadas la docente de esTEla, Gema Cea López, y la de Infantil, Nancy García García.
Esta última detalla que la chispa inicial se encendió con la lectura de un cuento temático que sirvió de trampolín para que el alumnado compartiera qué le gustaba hacer en su tiempo libre y qué hacían su papá, su mamá, sus amigos o el resto de la familia.
También trabajaron las partes de un cuento, comprendieron que debía tener un principio y un final, un protagonista y un problema al que había que darle una solución.
Fue el grupo el que, a partir de una lluvia de ideas, empezó a hacer propuestas sobre quién iba a ser la figura central y surgieron muchos animales. Tras una votación, la elegida fue la tortuga que, además, sería una reina.
El mismo procedimiento lo repitieron con el resto de personajes, los asesores del reino que iban a ayudarla a que tuviera tiempo: la regla, el reloj y, por propuesta de Nancy, la calculadora. La maestra decidió incluirla porque van a empezar a utilizarla en Matemáticas y hasta ese momento era una herramienta desconocida para la mayoría del alumnado. No sabía para qué servía, así que aprovechó para presentarla, explicar la importancia que tiene y facilitar su uso futuro.
El último paso que dieron fue la elección del nombre y las características que tendría la tortuga: se llamaría Flor, sería una gran matemática y viviría en el reino de los números. También se preguntaron y debatieron por qué no tenía tiempo para nada y decidieron que ello se debía a que era muy lenta. pero también muy trabajadora y se pasaba el día haciendo matemáticas, de modo que no le quedaba tiempo para nada más. Desde ese momento, comenzaron a pensar cómo podía ayudarla cada personaje.
A medida que iban aportando sugerencias, Nancy redactaba y le daba forma al cuento titulado ‘Flor, la reina sin tiempo’, que se ilustró con los dibujos que los 17 pequeños realizaron.
En este sentido, la motivación fue doble, ya que el colegio está inmerso en un proyecto de arte y ésta fue una manera de incluir sus ilustraciones en un proyecto real.
Todas fueron editadas por la docente, que eliminó el fondo y, con ayuda de herramientas de inteligencia artificial, lo articuló en una plataforma con voces de casi tres minutos, en la que los pequeños cuentan el problema que tenía la tortuga con el tiempo.
El trabajo se realizó en tiempo récord: dos semanas, porque dispusieron de muy poco margen desde la inscripción hasta la entrega. “Por eso tiene mucha importancia el nivel de implicación y el tiempo que destinaron las familias porque, sin su ayuda, no hubiéramos salido adelante. Llegó un momento en el que teníamos que grabar las voces de los niños y niñas y, para ello, tenían que practicar en casa su parte del cuento. Nos implicamos todos y ganamos todos”, subrayan las docentes.
No fue el único curso del colegio que participó. También lo hizo Primero, que llegó a semifinales y se presentó solo con voz, así como Sexto, que lo hizo con una especie de representación teatral para pedir tiempo.
Cuando el grupo de Infantil se enteró de que había logrado ser finalista, todos empezaron a gritar ‘¡ganadores!’, a saltar y a abrazarse, cuentan las docentes. Sin embargo, les hicieron entender que lo importante era lo bien que lo habían pasado, cuánto habían disfrutado y aprendido diseñando el cuento. “Ya eso era un premio porque la actividad en sí fue tremendamente motivadora. No nos esperábamos ganar, aunque haberlo hecho es una maravilla”, confiesan.
Conseguirlo fue un triunfo de todos, igual que darse cuenta de lo importante que es sumar sonrisas, vivir sin prisas, jugar juegos de mesa con la familia y pasar tiempo con los amigos. Flor, la tortuga matemática que no tenía tiempo descubrió, ayudada por el alumnado del CEIP La Corujera, que la mejor manera de encontrarlo es cuando el corazón deja de correr.
El único colegio de Canarias que resultó ganador del certamen
SuperUjui es el personaje central de la campaña solidaria española ‘Un Juguete, Una Ilusión’, un ‘superbolígrafo mágico’ que viaja en Navidad para repartir alegría y enseñar a los niños que jugar y compartir tiempo es más valioso que los regalos materiales.
En esta edición, bajo el título ‘Una carta de Navidad a SuperUjui’, la campaña consistía en redactar una carta en la que no se admitieran peticiones materiales e imaginar cómo aprovecharían ese tiempo.
Una temática que ha servido como oportunidad para que los niños y niñas del último curso de Infantil del CEIP La Corujera, el único colegio de Canarias que resultó ganador del certamen, dieran rienda suelta a su imaginación, reflexionaran sobre sus verdaderos deseos y descubrieran nuevas formas de disfrutar, más allá de lo material.