Podemos denuncia al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por mantener el ‘Monumento a Franco’: “Vulnera la ley”

Podemos Canarias ha anunciado la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Provincial contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por una posible prevaricación al mantener símbolos franquistas en espacios públicos, en contra de lo establecido por la Ley de Memoria Democrática.
El anuncio ha tenido lugar este viernes, 26 de diciembre, durante una rueda de prensa celebrada frente al Monumento a Franco, situado en la avenida de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife. En el acto han participado Noemí Santana, Salvador Moreno y María del Cristo González.
El monumento, también conocido como Monumento a la Victoria, fue inaugurado en 1966 para conmemorar el golpe de Estado de 1936 y exaltar la dictadura franquista.
Según Podemos Canarias, su permanencia vulnera la normativa estatal vigente y responde a una estrategia de dilación por parte del gobierno municipal.
La formación señala que el Ayuntamiento ha intentado declarar el monumento Bien de Interés Cultural apoyándose en informes privados que, según indica, contradicen los emitidos por organismos públicos como la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias o la Universidad de La Laguna.
La denuncia presentada se fundamenta en un posible delito de prevaricación por omisión, al no retirarse un símbolo de exaltación franquista pese a las advertencias institucionales.
En este contexto, Noemí Santana afirma que, a su juicio, el Ayuntamiento “protege un vestigio del franquismo por razones políticas” y reitera el compromiso de la formación con la memoria democrática y las víctimas de la dictadura.
Desde Podemos Canarias se sostiene que esta inacción forma parte de un patrón más amplio que, según la formación, se reproduce en distintas administraciones gobernadas por fuerzas políticas conservadoras.
En este sentido, Salvador Moreno señala que durante el mandato del denominado Pacto de las Flores se impulsó el catálogo de vestigios franquistas y se avanzó en el cumplimiento de la ley, una voluntad política que, según afirmó, ya no existe.
La formación también valora emprender nuevas acciones jurídicas contra el Gobierno de Canarias por una posible dejación de funciones.
María del Cristo González ha señalado que la retirada de estos símbolos es posible cuando existe voluntad política, como ya ha ocurrido en otros municipios del Archipiélago.
Aunque el Ayuntamiento ha planteado la posibilidad de una resignificación del monumento, Podemos Canarias sostiene que debe primar el cumplimiento de la ley y la retirada de los símbolos de exaltación franquista de los espacios públicos.