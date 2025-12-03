Graba un desprendimiento cerca de Masca: “La nube de polvo fue visible desde Punta de Teno”

Un desprendimiento registrado este miércoles en el barranco del Natero, muy próximo al popular barranco de Masca, en Buenavista del Norte, no ha provocado daños personales ni materiales, según han confirmado las primeras verificaciones en la zona.
El suceso tuvo lugar poco antes de las 7.30 horas, cuando un guarda rural detectó la caída de tierra y rocas.
Tras el aviso, personal de la empresa pública Tragsa se desplazó hasta el área afectada para realizar una inspección preventiva.
El movimiento también quedó registrado en los sistemas de monitorización del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que habitualmente detectan este tipo de fenómenos en entornos de gran pendiente.
El barranco del Natero se encuentra en un sector especialmente frágil del litoral noroeste, donde los desprendimientos naturales son frecuentes debido a la propia inestabilidad geológica del terreno.
El usuario en TikTok ValentinHdez grabó el desprendimiento y la posterior “nube de polvo”, que según cuenta fue “visible desde Punta de Teno”.
@valentin18031971
“Un gran bloque se desploma en los Acantilados de Los Gigantes y levanta una nube de polvo visible desde Punta de Teno”♬ sonido original – ValentinHdez