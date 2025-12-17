Eder Maestre: “La situación había empezado a lastimarme en lo personal”

Tras la sorprendente marcha de Eder Maestre del banquillo del Costa Adeje Tenerife Egatesa por un claro divorcio deportivo con el presidente de la entidad Sergio Batista, el entrenador vasco se pronunció a través de un comunicado en su cuenta oficial en redes sociales en el que reconocía que, “la situación había empezado a lastimarse en lo personal”, en clara alusión a su relación con el mandamás del CD Tenerife femenino.
Todo explotó el pasado domingo con el partido que disputaron en el Heliodoro Rodríguez López el Costa Adeje Egatesa ante el DUX Logroño. Un inesperado empate ante un equipo que lucha por no descender, tras un mal partido de las blanquiazules. El once inicial, sin Sakina Ouzraoui, y la toma de decisiones de Eder Maestre, Paola Hernández no jugó ni un minuto, no fueron bien vistas por el máximo mandatario.
Y es que la tensión entre presidente y entrenador viene de lejos. Una pena que una gestión modélica de la directiva del Costa Adeje Tenerife Egatesa se haya visto empañada por una rabieta presidencial que ha movido los cimientos del club, y de un equipo que está firmando una gran temporada con un quinto puesto en la clasificación, jugando de tú a tú a todos los equipos de la Liga F Moeve, incluyendo a los tres grandes de la competición: derrota dulce ante el Barça, que no pudo desequilibrar el marcador hasta las postrimerias (2-0), con un empate sin goles en el Heliodoro ante el Real Madrid (0-0), y un triunfo épico, el primero que se lograba en el Heliodoro, ante el Atlético de Madrid (2-1).
Además, las guerreras han rendido a un gran nivel lejos de la isla donde mantuvo su condición de invicto hasta el choque con el FC Barcelona en el estadio Johan Cruyff.
Por todo ello sorprende la marcha de Eder Maestre, que en la rueda de prensa postpartido ante el DUX Logroño, valoraba la eliminatoria de Copa de la Reina del próximo sábado ante el Sevilla FC y horas después se anunciaba su marcha. Un Maestre que se despedía de todo lo relacionado con el CD Tenerife femenino. “Agradecido a la vida por esta magnífica oportunidad. A la directiva por haber confiado en mi para este cometido. A una afición que es de Champions, que siempre estuvo ahí para dar calor en los momentos más fríos, y sobre todo, mil gracias a las jugadoras y staff técnico; mi tesoro en la isla erais vosotros”. Maestre cerraba su misiva con un “Eskerrik asko Tenerife”.
Las futbolistas, tocadas
La marcha de Eder Maestre cayó como un jarro de agua helada en el vestuario blanquiazul, ya que había una gran empatía entre jugadoras y cuerpo técnico. Futbolistas como las hermanas Ramos escribieron en sus cuentas en redes sociales unas palabras de agradecimiento y despedida al entrenador vasco. “Hay huellas que son para siempre míster… y la tuya es y será imborrable. Gracias por cada momento vivido y por sacar lo mejor de todas nosotras porque sin duda, nos ha hecho crecer. Así te recordaré siempre con una sonrisa. Para siempre míster, gracias por tanto”, escribía la guardameta del Costa Adeje Egatesa.
Por su parte, Natalia Ramos también se acordó de su exentrenador con estas palabras. “Dicen que siempre hay personas que marcan un antes y un después en tu vida, y tu míster eres uno de ellos. Gracias por sacar lo mejor de mi, por todo el aprendizaje, por toda la paciencia y por crear de mi una mejor futbolista y persona. Cada una de tus palabras grabadas en mi mente y mi corazón. Para siempre @edermaestre86”.
Tándem provisional en el banquillo
Tras la salida de Éder Maestre como entrenador del Costa Adeje Tenerife Egatesa, el club ha decidido que Adrián Albéniz y Antonio González asuman de forma puntual la dirección técnica del primer equipo para el compromiso de Copa de la Reina ante el Sevilla FC.
Ambos técnicos, profundos conocedores de la estructura y la filosofía blanquiazul, serán los encargados de preparar al conjunto para esta eliminatoria.