El 60.649, el segundo quinto premio de la Lotería de Navidad, cae en Canarias

El número 60.649 ha sido agraciado con uno de los quintos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, cantado a las 9:40 horas (hora canaria) en el Teatro Real de Madrid.
Este premio está dotado con 60.000 euros a la serie, lo que supone 6.000 euros por décimo, y se ha vendido en El Corte Inglés, en Siete Palmas, en Gran Canaria, donde se han despachado un total de 38 décimos.
También ha recaído sobre todo en Roquetas de Mar (Almería), Málaga, Pontevedra, y en menor medida en municipios de Alicante, Álava, Asturias, Badajoz, Barcelona, Cantabria, Cuenca, Huesca, Madrid, Ourense, Pontevedra, Sevilla, Zarazoga, Sevilla, Toledo, Cáceres, Valladolid, Cádiz.
Los niños de San Ildefonso Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores han cantado número y premio y Dylan Sánchez Núñez y Judith Sañaba Mangue Ondo en el tercer alambre de la cuarta tabla
Los premios de la Lotería de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.
Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.
Los premios de la Lotería de Navidad superiores a 40.000 euros están sujetos a tributación, conforme a la normativa vigente. Los décimos premiados podrán cobrarse desde la misma tarde del sorteo en las entidades bancarias autorizadas y administraciones oficiales.