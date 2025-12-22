El nuevo Jardín de Mariposas en La Laguna que apuesta por los polinizadores

Un Jardín de Mariposas es un espacio con plantas y flores especialmente diseñado y mantenido para proporcionar a las mariposas un hábitat favorable para completar su ciclo vital. Y es que estos insectos cumplen roles ecológicos claves, como polinizadores esenciales y como parte de la cadena trófica, y en la actualidad se encuentran en declive en todo el mundo.
Con el objetivo de ayudar a contrarrestar esta situación, la empresa mixta Teidagua ha desarrollado, en el marco del programa Veolia Cares, una jornada de voluntariado ambiental centrada en la conservación de estos polinizadores, con la creación de un Jardín de Mariposas en el entorno de la Estación Depuradora de Agua Residual (EDAR) de Punta del Hidalgo, en La Laguna.
Una acción que contribuye a la preservación de la biodiversidad favoreciendo la presencia de polinizadores, aspecto prioritario dentro de las estrategias nacionales e internacionales de conservación, y que se enmarca en el proyecto de naturalización de las instalaciones que gestiona la empresa.
Así, un grupo de voluntarios de la plantilla de Teidagua diseñaron y construyeron, el pasado 10 de noviembre, dicho Jardín de Mariposas, que ocupa en torno a unos 25 metros cuadrados y en el que plantaron especies autóctonas, ya que se ha tenido muy en cuenta que no fuese vegetación invasiva, según explicaron desde Teidagua.
En concreto, aproximadamente se plantaron dos ejemplares de las siguientes especies: salvia, asteriscus, asclepias, mato de risco, tasaigo, incienso, tarajal, adelfa, tabaiba amarga, tabaiba roja, tabaiba dulce, lechuga de mar, perejil de mar, leña buena, lavanda, uva de mar y duranta. Cada una con su letrero identificativo hecho con pequeñas tejas. El jardín se encuentra cerca, además, del estanque naturalizado a través del uso de agua regenerada, que Teidagua inauguró también recientemente.
“Básicamente se trata de favorecer un entorno con plantas y con flora para que las mariposas vayan, se alimenten y realicen allí su ciclo integral. Por ejemplo, en el caso de la mariposa Monarca, pone sus huevos en una planta, de ellos salen las orugas, que se alimentan de la planta, crean la crisálida y luego sale la mariposa. Y las que nacen de esas plantas vuelven otra vez a ese sitio”, detallaron desde Teidagua.
De hecho, desde la creación de este jardín ya han llegado las primeras mariposas de esta especie, que han puesto sus huevos en las plantas asclepias y han eclosionado las primeras orugas, que se alimentan exclusivamente de esta planta, indicaron.
Entre las metas del proyecto está también la creación de islas de alta biodiversidad que requieran bajo mantenimiento, la reducción de zonas de césped de alto consumo hídrico y su sustitución por vegetación beneficiosa para la fauna local. Asimismo, se busca sensibilizar sobre la importancia de la vegetación como base de la biodiversidad, indicaron desde Teidagua.
La EDAR de Punta del Hidalgo se ha convertido en una instalación “puntera” en cuanto al desarrollo de proyectos relacionados con la biodiversidad por parte de Teidagua y Veolia, ya que acoge otros de avistamiento de aves o el estanque mencionado anteriormente y, ahora, el Jardín de Mariposas.
Y es que esta localidad costera “está en un entorno privilegiado, a las puertas del parque rural de Anaga, y la EDAR es una instalación que ya tiene un bagaje en cuanto al fomento de la biodiversidad”, valoraron desde Teidagua.