El primer cuarto premio de la Lotería de Navidad, el 78.477, también se olvida de las Islas

El número 78.477 ha sido agraciado con uno de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, cantado a las 8:53 horas (hora canaria) en el Teatro Real de Madrid.
Este premio está dotado con 200.000 euros a la serie, lo que supone 20.000 euros por décimo.
El número ha sido cantado por los niños Piero Rai Chávez Huaroto y Alisce Ríos Gonzales, responsables de cantar el ‘Gordo’ en 2024, en el séptimo alambre de la segunda tabla. Isabella Palacios Murillo y Santiago Javier Gutiérrez Rueda han extraído las bolas.
Este premio ha recaído en administraciones de un total de nueve provincias: Jaén, Madrid, Barcelona, Burgos, Vizcaya, Gerona, Segovia, Toledo y Valencia.
Los premios de la Lotería de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.
Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.
Los premios de la Lotería de Navidad superiores a 40.000 euros están sujetos a tributación, conforme a la normativa vigente. Los décimos premiados podrán cobrarse desde la misma tarde del sorteo en las entidades bancarias autorizadas y administraciones oficiales.