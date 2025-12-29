Élite Barcelona irá a los juzgados contra su homónima en Santa Cruz de Tenerife

Las aguas andan revueltas en el sector del taxi. Aparte de nuevas movilizaciones contra la gestión del Ayuntamiento de Santa Cruz, convocadas por Élite Tenerife, asociación mayoritaria en la Mesa del Taxi capitalina, se suma ahora otro frente que llega desde Barcelona. La marca homónima catalana, capitaneada por Tito Álvarez, ha anunciado que llevará a la tinerfeña, presidida por Miguel Ojeda, ante la Justicia por el uso no autorizado de las siglas.
Una demanda que arrancó el pasado mes de mayo cuando Élite Taxi Barcelona, titular legítima de la marca, exigió el “cese inmediato” del uso no autorizado del logo a las asociaciones Élite Taxi Málaga y Élite Taxi Tenerife, tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS.
Según explicó en su día el presidente, Tito Álvarez, “infringen gravemente los derechos de propiedad industrial de marcas, generando confusión, aprovechamiento indebido de nuestra reputación y perjuicio directo a nuestra imagen”.
En su momento, la asociación catalana, por requerimiento judicial, dio tres días a las dos entidades para retirar la marca en materiales físicos, digitales y redes sociales. No obstante, “ahora la Oficina Española de Patentes y Marcas les ha denegado el registro del nombre, pero como siguen usándolo y beneficiándose personalmente del mismo, no nos queda otra que ir a la Justicia para exigir una indemnización de 86.400 euros a la junta directiva de Élite Tenerife, y de 144.000 euros a la de Málaga”, avanzó Álvarez.
El presidente de la entidad catalana señaló que “como fundadores del movimiento Élite Taxi, la mala praxis del presidente de Tenerife, Miguel Ojeda, no se puede tolerar. Es una vergüenza para una marca que se basa en por y para el taxi, no por y para su taxi. Por ello lo llevaremos a los juzgados para pediremos responsabilidades por el daño que está haciendo a una marca registrada, tanto este señor como quienes le han puesto ahí”.
Por su parte, el presidente de Élite Taxi Tenerife, Miguel Ojeda, replicó que “vamos a seguir usando la marca Élite como lo hemos hecho desde 2016, ya que tenemos los derechos adquiridos. Soy socio fundador y actual vicepresidente de la Federación Élite Taxi de España (FETE) y hasta ahora nunca ha pasado nada con el logo, por lo que esta situación solo se basa en una campaña de desprestigio personal en base a mentiras. Estamos constituidos legalmente como asociación, no somos subsidiarios de otra. Así que nos veremos en los tribunales”.