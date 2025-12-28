El taxi volverá a colapsar Santa Cruz de Tenerife ante la “inacción” del Ayuntamiento: “Una tomadura de pelo”

Se acabó la tregua. Los taxistas han sido convocados de nuevo a la movilización ante la “inacción” del Ayuntamiento de Santa Cruz en dar respuesta a las demandas que reclama el colectivo, centradas, entre otras, en la falta de paradas en el centro, la erradicación de los tuk tuk, el rescate de licencias o la actualización de las tarifas.
El presidente de Élite, Miguel Ojeda, asociación que ostenta la mayoría en la Mesa del Taxi municipal, ha confirmado que los días 2, 7 y 26 de enero el taxi “volverá a colapsar la capital”, con tres jornadas de protestas que se desarrollarán en la avenida Tres de Mayo, el exterior del Consistorio local, y la plaza de España, respectivamente.
Ojeda señaló que “como gesto de buena voluntad desconvocamos el pasado día 19 la segunda manifestación anunciada para abrir la negociación con el Ayuntamiento. No obstante, no ha habido avance más allá de una reunión con la concejala de Seguridad, Gladis de León. Pero al alcalde, José Manuel Bermúdez, se ve que no le importa el sector y sigue sin cumplir con promesas, como la de crear una parada frente al hotel Inside, en la calle El Pilar”.
A su juicio, “la mala gestión municipal condena al taxista a estar dando vueltas 24 horas, con el consiguiente gasto de gasolina o de repuestos del coche, para atender a los clientes, ya que no disponemos de paradas estratégicas en el centro de la ciudad”.
Asimismo, añadió que “con los tuk tuk tampoco se ha hecho nada, pues siguen recogiendo a turistas sin que la Policía Local haya denunciado a ninguno, pese a ejercer una actividad ilegal al no contar con los permisos necesarios”.
Respecto a la convocatoria de la Mesa del Taxi, prevista para el día 7 de enero, Ojeda señaló que “no vamos a ir porque es una tomadura de pelo de la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso. Nos cita el día de más trabajo, y a las 12.00 horas, lo que impide que podamos realizar nuestra labor. Lo que sí va a tener será una movilización para ese día”, sentenció.
Mientras, el Partido Popular de Santa Cruz ha propuesto que, en el caso de que ningún profesional del sector se acoja al plan de rescate del taxi impulsado por el Ayuntamiento, los 600.000 euros previstos para esa operación se destinen a subvenciones directas para sufragar gastos corrientes de los taxistas del municipio.
El portavoz del PP municipal, Carlos Tarife, explicó que la ciudad cuenta con unas 640 licencias de taxi, cuyo rescate supone una inversión municipal de casi 600.000 euros.
“El mercado privado de compraventa de licencias se sitúa entre los 55.000 y 60.000 euros, por lo que el rescate no está resultando atractivo para el sector. Para no perder ese dinero público, proponemos que se convierta en ayuda directa, de en torno a 700 u 800 euros anuales por taxista, destinada a cubrir el seguro, el autónomo u otros gastos habituales de la actividad”, apuntó.
La propuesta pasa por que, previo acuerdo en la Mesa del Taxi, el área de Movilidad saque dicha convocatoria.