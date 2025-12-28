EN VIVO | La Laguna Tenerife-Dreamland Gran Canaria

La Laguna Tenerife recibe al Dreamland Gran Canaria en un pulso de rivalidad deportiva plagado de alicientes. El Santiago Martín acoge el derbi regional con el importante matiz que acontece a pocas jornadas del cierre de la primera vuelta (solo seis entregas para alcanzar el ecuador del torneo doméstico), con lo que ello supone de cara a la deseada clasificación para la Copa del Rey.
Primer cuarto
Buen arranque de La Laguna Tenerife gracias a una buena racha de Doornekamp (7-2). Pese a los pobres porcentajes en el tiro exterior, los locales lograron mantener diferencias a favor (10-4) en un cuarto con muchos errores en los que se evidenciaba la tensión de un derbi.
Con todo, La Laguna Tenerife cerró la primera manga por delante en el marcador (13-9).
Segundo cuarto
Gran Canaria igualó las cosas en los primeros minutos del segundo cuarto (18-17) ante un La Laguna Tenerife al que le costaba mucho anotar.
El escaso acierto anotador local (1 de 12 en triples) dio al Granca la primera oportunidad de ponerse por delante en el marcador (24-27) con Pierre Pelos como jugador más destacado.
Con 29-30 se llegó al descanso.
Tercer cuarto
La Laguna Tenerife comenzó mejor tras el paso por los vestuarios (39-35). Shermadini empezó a funcionar y la defensa del Granca no encontraba recursos para frenar al georgiano (41-40).
En el lado grancanario, Bryan Angola era una pesadilla. El colombiano se fue hasta los 11 tantos en solo 25 minutos jugados y logró que los suyos volvieran a sacar la cabeza (41-44).
Los locales solo sumaban de la mano de Gio, algo que los grancanarios aprovecharon para cerrar el cuarto con 48-56