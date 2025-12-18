Largas colas en La Laguna para conseguir una entrada para el Campamento Real

Las largas colas volvieron a repetirse este jueves en La Laguna para conseguir una entrada física del Campamento Real, después de que el Ayuntamiento reactivara el punto de venta presencial ante la alta demanda registrada en las últimas horas.
Tal y como confirmó el consistorio, este 18 de diciembre, a partir de las 12:00 horas, se ha vuelto a abrir el punto de venta físico en la plaza Hermano Ramón, ofreciendo una nueva oportunidad a las familias que se quedaron sin pase tras agotarse rápidamente las entradas online.
Y es que las 13.800 entradas que se pusieron a la venta este miércoles a través de la plataforma digital, desde las 11:00 horas, se agotaron en apenas unas horas, lo que provocó que muchos interesados acudieran directamente al punto físico para intentar hacerse con un acceso.
Ya a primera hora de la tarde de ayer, según confirmaron fuentes municipales, la venta online estaba completamente cerrada y solo quedaban entradas disponibles de manera presencial, una situación que generó largas esperas y colas en el entorno de la plaza Hermano Ramón.
El Campamento Real de La Laguna abrirá oficialmente sus puertas el próximo 22 de diciembre, estrenando este año nueva ubicación en el parque de La Vega, un cambio que ha permitido incrementar el aforo total hasta las 18.500 entradas y ampliar la oferta de actividades dirigidas al público infantil.
Este espacio de la Navidad lagunera contará con actores, personajes Disney y cantantes, que animarán cada pase con espectáculos a pie de calle e interacción directa con los niños, niñas y sus familias. Además, habrá talleres, actuaciones musicales, manualidades y los tradicionales tronos de los pajes reales, donde los más pequeños podrán entregar sus cartas.
A partir del 22 de diciembre, el Campamento Real ofrecerá dos pases diarios, cada uno con una duración aproximada de dos horas y media, organizados en diferentes franjas horarias con el objetivo de garantizar una experiencia cómoda, ordenada y segura para todas las familias asistentes.