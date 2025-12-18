Locura por el Campamento Real de La Laguna: ‘vuelan’ las 13.800 entradas

Las 13.800 entradas para el Campamento Real de La Laguna que se pusieron ayer a disposición de los ciudadanos, desde las 11.00 horas, en la plataforma de venta online se agotaron a las pocas horas.
A primera hora de la tarde de ayer, ya solo se podían conseguir en el punto de venta físico, situado en la plaza Hermano Ramón, según confirmaron desde el ayuntamiento.
Este espacio de la Navidad lagunera abrirá sus puertas el próximo 22 de diciembre, estrenando ubicación en el parque de La Vega, lo que ha permitido incrementar el aforo disponible, hasta un total de 18.500 entradas, y la oferta de dinamización diseñada para los más pequeños de la casa.
El Campamento Real estará amenizado por actores, personajes Disney y cantantes que acompañarán el espectáculo durante todos los pases con actuaciones a pie de calle, interactuando con los niños y niñas y sus familiares.
Tampoco faltarán los talleres, las actuaciones musicales, las manualidades y los tronos desde donde los pajes reales recogerán las cartas de los más jóvenes.
Desde el 22 de diciembre, se habilitarán dos pases de acceso diario de dos horas y media de duración cada uno, organizados en diferentes franjas horarias para garantizar una experiencia cómoda y ordenada para las familias.