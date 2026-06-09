“Es insostenible”: Arona denuncia la masiva acumulación de barcos en la playa de Las Vistas

El Ayuntamiento de Arona ha denunciado públicamente la concentración masiva de embarcaciones fondeadas de forma reiterada frente a la playa de Las Vistas, ubicada en el núcleo turístico de Los Cristianos. El grupo de gobierno municipal alerta de que esta ocupación desmedida afecta de manera directa al entorno de baño, la imagen del litoral y la percepción internacional del destino turístico en el sur de Tenerife.
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, se ha mostrado tajante ante la gravedad de este escenario en la costa del municipio. “Llevamos varios años padeciendo esta situación y es insostenible. No podemos normalizar un escenario que afecta a uno de los espacios más emblemáticos del municipio, clave tanto para los residentes como para quienes nos visitan. Necesitamos el apoyo de las autoridades competentes para actuar de manera efectiva y poner orden”, ha aseverado la mandataria local.
Denuncias ciudadanas por la saturación marítima
La corporación local ha confirmado la recepción, en las últimas horas, de nuevas comunicaciones por parte de los ciudadanos. Estos avisos vecinales han llegado acompañados de imágenes que demuestran el estado de saturación en el que se encuentra el fondeo frente a la línea de costa de la citada playa.
Según los datos trasladados por el Consistorio, la preocupación del municipio no se limita exclusivamente al notable impacto visual en el paisaje marítimo. Los residentes y usuarios de la zona alertan de problemas asociados a la seguridad de los bañistas, la salubridad pública y la protección ambiental en un espacio catalogado de uso intensivo.
Por su parte, la primera teniente de alcalde y concejala de Medio Ambiente y Servicios Públicos, Clari Pérez, ha manifestado el compromiso de la administración local con esta problemática. “Desde el Ayuntamiento de Arona no vamos a mirar hacia otro lado ante una situación que preocupa cada vez más a vecinos, usuarios de nuestras playas y al sector turístico. La acumulación indiscriminada de embarcaciones frente a la playa de Las Vistas exige una actuación inmediata y coordinada de todas las administraciones competentes”, señaló la concejala.
Pérez aclaró que la intención municipal no pasa por prohibir la actividad de recreo. “No se trata de ir contra la navegación recreativa, sino de poner orden, garantizar el cumplimiento de la normativa y proteger el interés general”, puntualizó respecto a la preservación del litoral y la seguridad de los usuarios.
Requerimiento formal a las autoridades competentes
El Ayuntamiento de Arona ha recordado que la ordenación, autorización, vigilancia y el control estricto de los fondeos en aguas marítimas y portuarias no es una competencia de la administración municipal. No obstante, el grupo de gobierno subraya su deber institucional de defender los intereses del municipio y exigir respuestas eficaces frente a un problema que amenaza con convertirse en estructural durante cada temporada turística.
Por este motivo, el Consistorio sureño ha decidido formalizar la situación y poner los hechos en conocimiento de los organismos que poseen competencias concurrentes en el ámbito de costas, puertos, gestión marítima y seguridad del Estado. Los requerimientos de actuación oficiales se han remitido de forma directa a las siguientes entidades:
- Capitanía Marítima de Santa Cruz de Tenerife
- Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario
- Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
- Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil
Medidas solicitadas para frenar el fondeo
La administración local ha solicitado la adopción urgente de medidas concretas para regular y fiscalizar la presencia de barcos frente a la playa de Las Vistas, especialmente en los puntos colindantes con el área habilitada para el baño. Entre las peticiones trasladadas a los organismos estatales y autonómicos se encuentra la delimitación clara de zonas de fondeo autorizadas, así como el control riguroso de las distancias de seguridad y los balizamientos marítimos.
Asimismo, Arona demanda un refuerzo de la vigilancia en la lámina de agua durante los días de mayor afluencia y presión en la zona costera. Esto incluye la ejecución de inspecciones periódicas en el mar, la correcta identificación de las embarcaciones que permanecen fondeadas de forma prolongada y la apertura de expedientes sancionadores para aquellos propietarios que incumplan las normativas de seguridad náutica, navegación o protección del medio ambiente.
El Ayuntamiento ha reiterado que el objetivo final es ordenar una realidad que, debido a su volumen y reiteración en el tiempo, exige una respuesta proporcionada por parte de todas las instituciones públicas. Las Vistas representa uno de los principales motores económicos y de esparcimiento del municipio, por lo que el Consistorio inciste en evitar que la acumulación indiscriminada de barcos se consolide cada verano.