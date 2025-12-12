La Plaza de la Navidad, un gran Campamento Real y varias cabalgatas: así será el programa festivo de La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna ha presentado este viernes la programación de las fiestas navideñas del municipio, que se desarrollarán bajo el lema ‘La Laguna, Estrella de la Navidad’.
El calendario de actos, aunque se extenderá a pueblos y barrios, se articulará principalmente en torno a cuatro grandes eventos: la Plaza de la Navidad, el Campamento Real, la Cabalgata de Papá Noel y la Cabalgata de Reyes.
La Plaza de la Navidad
La Plaza de la Navidad, ubicada en la plaza del Cristo, comenzará su actividad el 19 de diciembre con un concierto de Los Sabandeños.
Este espacio mantendrá su programación hasta el 4 de enero, con una oferta que incluye conciertos, zona gastronómica, proyecciones de cine, mercadillo artesanal, espacios de juego y atracciones.
Entre las actuaciones musicales previstas figuran Los Cantadores, con el Concierto del Frío; Achamán, y el Festival de las Tradiciones (Canto Común), en el que participarán grupos folclóricos del municipio con repertorio navideño.
En este mismo enclave se celebrará el fin de año infantil, el martes 30, y la fiesta de fin de año, el 31 de diciembre, con las actuaciones de La Sabrosa, Pepe Benavente, El Morocho y la Orquesta Kadetes, entre otros.
El cierre musical de la Plaza de la Navidad será el 3 de enero, con la actuación de Leire Martínez, exintegrante del grupo La Oreja de Van Gogh.
El Campamento Real cambia de ubicación
El Campamento Real celebra su quinta edición con una nueva ubicación, trasladándose por primera vez al parque de La Vega. El espacio contará con atracciones, talleres, personajes infantiles, pajes reales y actuaciones.
El Campamento abrirá sus puertas el 22 de diciembre y las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 17 a través de la plataforma tomaticket, con un precio simbólico de 1 euro, destinado a cubrir gastos de gestión.
Cabalgata de Papá Noel y llegada de los Reyes Magos
La Cabalgata de Papá Noel regresará el 23 de diciembre, a partir de las 19:00 horas, recorriendo el casco histórico de La Laguna. Este acto, incorporado al programa en 2023, se consolida como una de las citas destacadas de la programación navideña.
El 5 de enero, La Laguna recibirá a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. A las 11:30 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán el Ayuntamiento, donde serán recibidos por el alcalde y la Corporación, antes de trasladarse a la torre de la Concepción para la entrega de las llaves de la ciudad y el encuentro con los niños y niñas.
Por la tarde, a las 17:00 horas, el Santuario del Cristo acogerá el acto de adoración al Niño Jesús, y a las 18:30 horas dará comienzo la Cabalgata de Reyes, la más antigua de Canarias, que este año modificará su recorrido debido a las obras del barranco de la Carnicería.
La comitiva partirá desde la calle Santo Domingo, continuará por Obispo Rey Redondo hasta la iglesia de la Concepción, regresará por Herradores y finalizará, por primera vez, en la calle Heraclio Sánchez. El desfile contará con un despliegue de iluminación, música, personajes y el reparto de 6.000 kilos de caramelos.
La jornada concluirá con el Auto Sacramental de los Reyes Magos de Tejina, declarado Bien de Interés Cultural.