Salen a la venta las entradas para el único concierto de Raphael en Canarias: esta información es indispensable

Las entradas para el único concierto que Raphael ofrecerá en Canarias dentro de su gira Raphaelísimo ya están disponibles desde este martes, 2 de diciembre, a partir de las 12:00 horas en Canarias y las 13:00 horas en la Península.
La organización informa de que los tickets se encuentran exclusivamente en la web entradas.com, una indicación destinada a evitar posibles fraudes o confusiones con otras plataformas de venta.
El concierto tendrá lugar el 7 de diciembre de 2026 en el Gran Canaria Arena, donde el artista actuará en el marco del ciclo “Legends Live”. Será la única fecha en todas las Islas en esta gira, en la que el cantante repasará más de 60 años de carrera.
Raphaelísimo reúne algunos de los temas más conocidos del artista como Yo soy aquel, Mi gran noche o Escándalo, además de canciones de su reciente álbum Ayer… aún. Este último trabajo incluye versiones inspiradas en la chanson française y en figuras como Edith Piaf o Charles Aznavour.
La cita está organizada por New Event en colaboración con Legends Live y cuenta con el apoyo de Islas Canarias – Latitud de Vida, Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Fred. Olsen Express, Cajasiete y Archipiélago Renting.
Las entradas están disponibles desde hoy solo en entradas.com.