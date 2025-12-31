300 escolares de la capital tinerfeña participan en el programa educativo “¡Todos a bordo!”

Alrededor de 300 estudiantes de centros educativos de la capital tinerfeña participan en el proyecto educativo “¡Todos a bordo!”, una iniciativa impulsada por Puertos de Tenerife junto a MSC Cruceros y la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) que acerca a estudiantes de 4º de primaria las diferentes profesiones que existen a bordo de un barco de crucero mediante sesiones dinámicas basadas en la metodología del role-play y un concurso creativo posterior.
Concretamente, en esta segunda fase del proyecto participan diecinueve clases, a cuyos centros educativos se les ha hecho entrega del material pedagógico necesario, como fichas didácticas sobre las profesiones, hojas de trabajo, guiones, diplomas y otros recursos, para que el profesorado pueda desarrollar la actividad en el aula. Durante este periodo, los escolares descubrirán algunas de las más de 400 profesiones que existen en un barco de crucero y trabajarán valores como la diversidad, el respeto intercultural, el trabajo en equipo y la protección del medio ambiente.
Tras esta etapa en el aula, los estudiantes elaborarán un collage colaborativo creado con materiales reciclados que reflejará los aprendizajes adquiridos. Posteriormente, cada colegio presentará su obra y los collages finalistas se expondrán públicamente en la Terminal de Cruceros del puerto de Santa Cruz de Tenerife. El curso que resulte ganador podrá disfrutar de una visita exclusiva al buque MSC Seaview durante su escala en el puerto el próximo 22 de abril de 2026.
Colaboran
¡Todos a bordo!” es un proyecto gratuito impulsado por la Autoridad Portuaria de Tenerife junto con MSC Cruceros y la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), que cuenta con el apoyo del Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y Why Tenerife?, que busca incrementar el conocimiento de los escolares sobre la actividad de los cruceros e incentivar su creatividad a través de un concurso basado en lo aprendido.