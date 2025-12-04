España se retira de Eurovisión 2026 tras confirmarse la participación de Israel

Israel formará parte finalmente de Eurovisión 2026, tras la decisión adoptada este jueves por los países que integran la Unión Europea de Radiodifusión (UER) en una votación interna celebrada durante su asamblea general. Las delegaciones aprobaron la nueva normativa destinada a reforzar “la neutralidad y la integridad” del festival, una propuesta presentada hace dos semanas. Al quedar ratificados los nuevos estatutos, no fue necesario someter a votación específica la continuidad de Israel en la competición.
La reforma salió adelante con 738 votos favorables, 264 en contra y 120 abstenciones, lo que cerró el debate sobre la expulsión de Israel del certamen. En este contexto, el presidente de RTVE, José Pablo López, ya había adelantado que la corporación española mantenía su postura crítica y consideraba que las medidas impulsadas por la UER eran “insuficientes”.
El Consejo de Administración de RTVE, reunido el 16 de septiembre, había acordado que España se retiraría de Eurovisión 2026 si Israel continuaba en la lista de participantes. Con la decisión adoptada por la UER, la delegación española quedaría fuera del certamen, aunque la cadena pública dispone hasta el día 10 para comunicar oficialmente si participará o no.
España no es el único país que condicionó su presencia en el concurso: Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos también advirtieron que solo competirían si Israel era excluida, acusando al país de vulnerar las normas del festival y de estar cometiendo un genocidio en Gaza. Por el contrario, Alemania defendió abiertamente la participación israelí; incluso su canciller, Friedrich Merz, afirmó que Alemania debería retirarse del evento si Israel fuese expulsada.
Cambios en el reglamento
La UER también sometió a votación una serie de modificaciones aprobadas por el Grupo de Referencia de Eurovisión. Entre las novedades, destaca la reducción del número máximo de votos permitidos en el televoto de pago, que pasará de 20 a 10. Además, se reforzarán los sistemas de detección de “votaciones sospechosas o coordinadas” para prevenir intentos de manipulación.
Otra de las medidas es la recuperación del voto del jurado profesional en las semifinales, así como el aumento de cinco a siete jueces por país. El director del festival, Martin Green, aseguró que estas reformas responden a las demandas de los miembros de la UER y subrayó que preservar la neutralidad del concurso es “esencial” para la organización.
La postura española
José Pablo López reiteró que la presencia de Israel en el festival es “insostenible” debido a la situación en Gaza. Además, acusó al país de incumplir de manera reiterada las normas de Eurovisión: “Ha intentado influir en los resultados, al menos en los dos últimos años, y no ha recibido sanción alguna”, afirmó.