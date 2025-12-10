Canarias lidera la llegada de microplásticos en la Macaronesia: un estudio revela los 8 puntos negros de las Islas

El archipiélago canario es el que más microplásticos recibe en la Macaronesia, según un estudio desarrollado en el marco del proyecto Implamac, liderado por la Universidad de La Laguna (ULL).
El Implamac se desarrolló entre 2019 y 2023 con la monitorización de 46 playas de los archipiélagos de Canarias, Azores, Madeira y Cabo Verde durante tres años y tiene continuidad en el Implamac Capitalización, enmarcado en el programa Interreg MAC 2021-2027, cuya jornada de lanzamiento se ha celebrado este miércoles, ha informado la ULL.
En este proyecto de continuación se busca fortalecer, ampliar y transferir la metodología científica para la monitorización de microplásticos en las costas de la Macaronesia.
El investigador principal del proyecto Implamac Capitalización, Javier Hernández Borges, catedrático de Química Analítica de la Universidad de La Laguna, señaló que en el proyecto previo se procesaron un total de 6.400 muestras, lo que permitió generar la primera serie temporal prolongada sobre micro, meso y macroplásticos en los archipiélagos macaronésicos.
Los datos recopilados hasta ahora muestran diferencias significativas entre los archipiélagos.
En Canarias se monitorizaron alrededor de 23 playas y se confirmó que es el archipiélago que más micro, meso y macroplásticos recibe por su posición geográfica.
Se identificaron como puntos negros las playas de Arenas Blancas en El Hierro, Puertito de Adeje en Tenerife, Las Vueltas en La Gomera, Las Canteras en Gran Canaria, Caletillas y Caleta de Marrajo en Fuerteventura, Famara en Lanzarote y Lambra en La Graciosa.
Las mayores concentraciones en número de partículas por metro cuadrado se registraron en Playa Grande con 21.000 partículas, Caletillas con 14.000 y Playa Lambra con 11.000, mientras que estas mismas playas superaron los 100 gramos por metro cuadrado en peso.
En cuanto a la distribución por color, predominan las partículas blancas o incoloras en todos los archipiélagos, lo que sugiere un origen común.
La forma más frecuente es el fragmento plástico rígido, especialmente en Azores y Canarias.
En Madeira predomina el material tipo foam, fácilmente desplazado por el viento, mientras que en Cabo Verde destacan restos de bolsas y materiales de pesca.
Las pellets, materia prima de la industria plástica, se encontraron en pequeñas cantidades en toda la Macaronesia.
Además, se observó que las playas orientadas entre el noroeste y el este reciben mayor cantidad de residuos plásticos que las orientadas entre el sureste y el oeste.
El objetivo de esta nueva iniciativa Implamac Capitalización es escalar y transferir la metodología desarrollada durante el proyecto anterior para consolidar un sistema regional de observación que permita comparar datos.
De este modo, se persigue reforzar la gobernanza ambiental y comprender qué tipos de microplásticos llegan a Canarias y al resto de archipiélagos, cómo lo hacen, en qué momentos y en qué concentraciones, así como establecer un observatorio para entender mejor esta contaminación.
También, se persigue mejorar las metodologías de muestreo y análisis para determinar la distribución y zonas de acumulación, estudiar los efectos de los microplásticos en las cadenas tróficas y ecosistemas y determinar la presencia de contaminantes emergentes en agua y arena.
En Implamac Capitalización participan también la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Dirección Regional de Asuntos del Mar de Azores, la Dirección de la Investigación, Tecnología e Innovación de Azores, la Agencia Regional para el Desarrollo de la Investigación, Tecnología e Innovación de Madeira, la Universidad de Cabo Verde y la Universidad Gaston Berger de Senegal.