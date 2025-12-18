El Gobierno de Canarias concede la Medalla de Oro a Braulio

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha recibido este jueves al cantautor Braulio, a quien ha informado de la concesión de la Medalla de Oro de Canarias, que le será entregada en el Acto Institucional con motivo del Día de Canarias 2026, como “reconocimiento a una trayectoria artística estrechamente vinculada a la identidad cultural del archipiélago y a su proyección exterior”.
En el encuentro, según ha informado el Gobierno canario, Clavijo ha transmitido al artista “la puesta en valor del legado que ha dejado a esta tierra”, así como “ese sentimiento de pertenencia y de protección” de las islas y que, “a través de su voz y de sus canciones, transmita a generaciones ese sentimiento de canariedad que ha sido y es fundamental”.
Asimismo resaltó la relevancia de una carrera “sostenida” durante más de cinco décadas, marcada por una forma propia de entender la música y la palabra, y por una “conexión permanente” con Canarias, incluso cuando su obra ha trascendido el ámbito canario.
“Braulio ha sabido proyectar Canarias desde una voz propia, reconocible y honesta, manteniendo siempre un vínculo profundo con su tierra”, ha subrayado Clavijo, que ha añadido que su trayectoria “demuestra que la cultura canaria puede viajar lejos sin perder identidad, preservando aquello” que le define como pueblo.
El presidente también ha destacado la “coherencia” de un recorrido artístico que “ha sabido sostenerse en el tiempo”, permitiendo que el acento canario forme parte de un relato cultural compartido por distintas generaciones dentro y fuera de la comunidad autónoma.
“Braulio forma parte de la memoria emocional de Canarias, de canciones que han acompañado a varias generaciones y que siguen vigentes”, ha afirmado.
Añadió que “reconocer a quienes han contribuido a construir ese relato desde la creación artística es también una responsabilidad institucional, porque la cultura es una forma de permanencia y de identidad colectiva”.
Por su parte, el cantautor grancanario se ha mostrado emocionado por el anuncio y ha afirmado que le “llena de felicidad” recibir la Medalla de Oro de Canarias, ya que “es el galardón máximo que se puede dar a un canario”. Asimismo, ha subrayado entre sus cualidades el “amor” por su tierra.
La concesión de la Medalla de Oro de Canarias a Braulio se enmarca en la acción del Gobierno de Canarias orientada a visibilizar y reconocer a creadores cuya trayectoria ha contribuido de manera significativa a la proyección de la identidad cultural canaria, desde el respeto al origen y con una mirada abierta al presente.
A este reconocimiento se sumará este año el que hará Televisión Canaria al artista, que será el protagonista de la programación navideña del ente público. El cantautor actuará en la Gala de Fin de Año y contará con un programa especial dedicado a su trayectoria en la Noche de Reyes.