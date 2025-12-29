Graban una pelea al estilo ‘Karate Kid’ en el sur de Tenerife: “La patada voladora es…”

Un vídeo publicado recientemente en la cuenta de Instagram de Cosa Famosa ha generado una importante atención en redes sociales al mostrar a al menos cuatro personas involucradas en una pelea callejera en pleno centro de Los Cristianos (Arona, Tenerife).
El vídeo recoge un momento especialmente llamativo en el que uno de los implicados propina una patada voladora a otro, lo que ha motivado que varios usuarios comenten comparándolo con escenas de “Karate Kid” ante el golpe efectuado.
En el audio se escucha a personas presentes en el lugar gritando y pidiendo “llamen a la policía“, evidenciando el alarmante ambiente de tensión que se vivió durante el altercado. Hasta el momento, no se ha confirmado el origen de la pelea ni si hubo detenidos o heridos como consecuencia del incidente.
La publicación ha desatado un intenso debate entre los usuarios, muchos de los cuales han destacado que este tipo de escenas, generan una inseguridad en la zona, algunos comentarios han señalado que, este tipo de incidentes son “habituales”.
La difusión del vídeo vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la convivencia y la seguridad en espacios públicos con alta demanda de turistas.