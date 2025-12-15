Se disparan los casos de gripe en Canarias con un aumento “exponencial”: no se descarta decretar el nivel 2

La epidemia de la gripe en el Archipiélago continúa en un ascenso exponencial, alcanzando una incidencia de 125,4 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un incremento del 68,1%, según recoge el informe emitido por la Dirección General de Salud Pública correspondiente a la primera semana de diciembre.
En estos momentos, la situación epidémica de la gripe sigue manteniéndose en el escenario 1, es decir, con riesgo bajo o moderado, pero desde la Consejería no descarta decretar la próxima semana el nivel 2, riego medio.
En la semana del 1 al 7 de diciembre, la tasa de incidencia de las Infecciones Respiratorias Agudas en Atención Primaria se situó en 926,4 casos por 100.000 habitantes, frente a los 763,6 casos/100.000 de la semana previa), lo que supone un incremento del 21,32%.
Dentro de los tres principales síndromes, el gripal continúa aumentando hasta situarse en 125,4 casos por 100.000 habitantes frente a los 74,6 de la semana previa, adelantándose en 4 semanas este incremento al de la temporada anterior.
Por su parte, la tasa de bronquiolitis aguda fue de 4,3 casos por 100.000 habitantes, por los 4,2 casos de la semana precedente, mientras que la de COVID-19 descendió de los 2,9 casos por 100.000 habitantes a los 2 casos.
Este aumento exponencial de los contagios de gripe y otras enfermedades respiratorias se están notando en la afluencia a las consultas de los centros de Salud y las urgencias hospitalarias, sin embargo, no así en la tasa provisional de hospitalización por infecciones graves, al situarse la IRAG en 11,4 casos por 100.000 habitantes.
“Es mucho más bajo de lo esperado con respecto a los casos, de tal manera que las complicaciones no están suponiendo el ingreso hospitalario”, y entre las causas puede estar el aumento de la vacunación.
Sin embargo, no hay que fiarse, además de las últimas semanas de frío y lluvia han comenzado las interacciones sociales con almuerzos y cenas de compañeros y amigos, y próximamente llegarán las comidas familiares por las fechas más señaladas de la Navidad y Fin de año, lo que generarán un aumento de contagios en las primeras semanas de enero.
En el aumento de las infecciones respiratorias destaca los menores de 0 a 4 años, con 4.800 casos por 100.000, y a los infantes de 5 a 14 años, con 1.735 casos por 100.000, que suponen respectivamente casi 400 y 300 contagios más que la semana previa. Además de la gripe, destaca el aumento en un 79% de la bronquiolitis entre 0 y 4 años.
Los grupos etarios anteriores suponen el mayor vector de contagio de gripe a los adultos de la familia, en especial a los mayores de 65 años y personas con una salud más vulnerable, que en esta última semana han visto aumentar las incidencias en casi 200 casos más: de 65-79 años hasta 728 casos por 100.000 habitantes y en el grupo de más de 79 años, en 978 casos.
Sanidad prepara el escenario 2 de nivel medio que se decretará al superar la incidencia de 157 casos por 100.000. “Es posible que pasemos a escenario 2”, recalcó Álvaro Torres, el jefe de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública.
Este nuevo escenario se aumentará la recomendación del uso de mascarilla tanto los profesionales como los acompañantes para evitar propagar el virus “en todas las dependencias hospitalarias, centros sanitarios y centros sociosanitarios, y no solo en Urgencias, UVI, oncológicos y otros lugares donde se atienden a vulnerables”.
Un 49 % más de vacunas para la gripe
El ciclo de la epidemia de la gripe en Canarias presentaba una evolución similar en los últimos 12 años, solo modificado por la COVID, en el que empezaba en la semana 51 y 52 del año, es decir, las dos últimas semanas de diciembre y duraba prácticamente un mes, sin embargo, esta campaña, la gripe se ha adelantado cuatro semanas, pero no solamente en Canarias. Entre las posibles causas, podrían estar la subvariante H3N2 de la gripa A, del subclado K, que aunque la vacuna sigue siendo eficaz.
Desde Salud Pública están satisfechos con la respuesta ciudadana ante la vacunación, entre 225.000 y 230.000 personas. “En lo que llevamos de temporada hemos administrado un 14% más que en la anterior, y sorprendentemente, en la primera semana de diciembre, la vacunación aumentó un 49% respecto al mismo periodo del año pasado”, destacó Álvaro Torres, que animó a vacunarse.
Los síndromes más habituales que cursan los usuarios que acudan a Atención Primaria son del tracto respiratorio superior, es decir, fiebre alta, tos, dolores de cabeza, musculares y de faringe o rinitis.