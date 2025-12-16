Así es el primer guachinche que abrió en Tenerife que aún conserva su esencia: “Este plato es difícil de encontrar”

El guachinche tradicional Casa Elena, ubicado en La Matanza de Acentejo, ha vuelto a situarse en el centro de todas las miradas tras protagonizar un vídeo viral de la cuenta Guachinches Modernos en TikTok, donde se reivindica como el primer guachinche que abrió en la isla de Tenerife.
En el vídeo, los creadores de contenido destacan la autenticidad del establecimiento y su cocina tradicional, asegurando que se trata del primer guachinche que abrió sus puertas en toda la Isla, un lugar que conserva intacta la esencia de este tipo de locales nacidos para dar salida al vino propio acompañado de comida casera.
@guachinchesmodernos ⚠️INFORMACIÓN IMPORTANTE Casa Elena es un guachinche tradicional de parrandita y disfrutar con calma, el lugar es pequeño y no lo recomendamos si vas con prisa. Estará abierto muy pocas semanas porque no tiene mucho vino. Sin duda tienen que probar el rancho y la cazuela de cherne, es una locura! 👉En total pagamos 60€ 🅿️No tiene parking ♿️ Es accesible 🚾No está adaptado 💳 ❌ NO Dispone de datáfono 📍 C/San Cristóbal 72, La Matanza ⏰Abre todos los días ☎️922 57 80 98 . . #guachinche #tenerife #guachinchestenerife #casaelena #bochinches ♬ sonido original – Jonay&Joana
Entre sus especialidades incluyen la carne de cabra, tanto guisada como asada —algo poco habitual incluso en guachinches—, además de gofio, uvas, cazuela de cherne con queso y un caldo que, según relatan, “le da todo el sabor” al conjunto. “Nunca había comido un rancho así”, afirman en el vídeo.
Uno de los momentos más comentados es la preparación de la cazuela, un plato cada vez más difícil de encontrar en un guachinche. Según explican, en una mesa de doce comensales, los doce pidieron cazuela, una escena que refuerza la idea de estar ante un guachinche de los de antes, donde prima el producto, la tradición y el ambiente de “parrandita”.
“Esto es la esencia de un guachinche de verdad”, que también recuerdan una de las normas no escritas de estos establecimientos: cuando se acaba el vino, se cierra. Un detalle que resume el espíritu de Casa Elena, un lugar que, décadas después, sigue siendo referencia viva de la gastronomía popular de Tenerife.