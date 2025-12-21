El invierno irrumpe en Canarias con más lluvias: la previsión de la Aemet

El primer domingo bajo la estación de invierno estará marcado en Canarias por los cielos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve, pudiendo ser más significativas en medianías y a últimas horas.
Además, en el resto de zonas del archipiélago predominarán los intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en Lanzarote, así como en la vertiente sur de Tenerife, según informa la agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas registrarán pocos cambios, con ligeros descensos locales, y el viento será moderado del nordeste, girando a norte por la tarde.
En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del norte y nordeste de fuerza 4 a 6, marejada o fuerte marejada, y variable en costas del sur, oeste y suroeste de las islas de fuerza 1 a 3 con brisas y mar rizada. Habrá mar de fondo del noroeste con olas de 3 a 4 metros y aguaceros en el norte.
La previsión por islas para este primer domingo de invierno:
TENERIFE
En el norte, predominio de cielos nubosos con precipitaciones débiles y ocasionales, pudiendo ser más significativas en medianías y zonas altas expuestas, principalmente durante la primera mitad del día y a últimas horas. En el resto, intervalos nubosos y sin descartar precipitaciones ocasionales en zonas de interior durante la tarde. Cota de nieve en torno a 2200-2300 m. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros descensos en vertiente sur. Son probables heladas débiles en cotas altas. Viento moderado de componente norte. Predominarán las brisas en costas del suroeste. En altas cumbres, viento moderado del norte y noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17-23
LA GOMERA
Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en vertiente norte. Probables precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en medianías y zonas altas del norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte. Predominarán las brisas en costas del suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de la Gomera 18-23
LA PALMA
En el norte y este, predominio de los cielos nubosos con precipitaciones débiles y ocasionales, sin descartar que sean más significativas en medianías y zonas altas expuestas, especialmente durante la primera mitad del día y a últimas horas. En el resto, intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación ocasional en zonas de interior durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte, más intenso en vertientes sureste y noroeste y zona de El Paso. Predominarán las brisas en costas del suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de la Palma 16-21
EL HIERRO
Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en las vertientes norte y nordeste. Probables precipitaciones débiles, ocasionales y dispersas, especialmente en medianías y zonas altas del norte y nordeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, más intenso en vertientes sureste y noroeste. Predominio de las brisas en costas suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12-15
GRAN CANARIA
En el norte, predominio de cielos nubosos con precipitaciones débiles y ocasionales, pudiendo ser más significativas en medianías y zonas altas expuestas, principalmente durante la madrugada, la primera mitad del día y a últimas horas. En el resto, intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación ocasional en zonas de interior durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros descensos en vertiente sur. Viento moderado de del nordeste que gira a componente norte a partir del mediodía, más intenso en vertientes este y oeste. Predominarán las brisas en costas del suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 18-22
LANZAROTE
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y con probables precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales, principalmente durante la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C): Arrecife 14-21
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales, especialmente a últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del norte.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 14-21