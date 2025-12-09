Kany García confirma dos conciertos en Canarias en 2026: fechas y venta de entradas

La artista puertorriqueña Kany García, reconocida con varios Latin Grammy y con una trayectoria consolidada en la música latina, ha confirmado dos actuaciones en Canarias dentro de su gira europea prevista para el verano de 2026.
Los conciertos en las Islas se celebrarán el 26 de junio en el Gran Canaria Arena y un día después, el 27 de junio, en el Recinto Ferial de Tenerife.
Las entradas estarán disponibles a partir de este jueves, 11 de diciembre, desde las 11.00 horas en Canarias y las 12.00 en horario peninsular, a través de Entradas.com y Ticketmaster.
El tour arrancará el 13 de junio con paradas en Milán y Zúrich, y sumará seis fechas en España, reforzando el vínculo de la cantante con su audiencia en lo que define como su “segunda casa”.
La gira incluirá también presentaciones en Sevilla, Barcelona, Valencia, Madrid, así como en ciudades como París y Londres.
Tras su actuación en el Movistar Arena, donde compartió escenario con Alejandro Sanz, Dani Martín, Rozalén y Vanessa Martín, Kany García volverá con un espectáculo renovado.
El público podrá escuchar temas conocidos como “Te Lo Agradezco”, “Para Siempre”, “De Bien a Mal”, “Confieso” o “Soy Yo”, además de adelantos de su próximo álbum, previsto para 2026, entre ellos su reciente sencillo “Tierra Mía”.
Los conciertos en Canarias se integran en el ciclo “Legends Live”, organizados por Iglesias Entertainment y New Event, y cuentan con el respaldo de Sony Music, Buena Fortuna Records, 5020 RCRDS, Cadena Dial, Niccolò’s Light Foundation, Islas Canarias, Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria – La Isla de mi Vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Fred. Olsen Express, Binter, Cajasiete y Archipiélago Renting.