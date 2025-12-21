“Se puede ser canario y no tener acento”: el locutor y creador de contenido Karin Herrero responde a las críticas

El locutor y reportero de Los40, Karin Herrero, ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok donde aborda las críticas que ha recibido por su acento.
Tras una entrevista reciente con Sofía Surfer, donde reconoció su origen en Canarias, muchos usuarios le acusaron de no representar a los canarios debido a que su acento suena más peninsular que autóctono.
En el vídeo titulado “Me tiran hate por ser canario”, Herrero compartió algunos de los comentarios que recibió, en los cuales se le recriminaba haber “perdido” el acento canario. “Qué bonito es nuestro acento canario y qué pena que alguien lo quiera borrar a propósito”, escribió un usuario, mientras que otro le acusaba de “esconder su acento por vergüenza”.
El acento canario de Karin Herrero: “Nunca me he avergonzado de él”
A pesar de los ataques, Karin Herrero dejó claro que no se siente avergonzado de su acento canario ni de su origen. En su mensaje, explicó que aunque su acento natural se vio influenciado por su familia de Madrid, nunca intentó ocultarlo.
“Nunca me he avergonzado del acento canario ni lo he ocultado”, explicó. También aclaró que, aunque su acento no sea el típico de las Islas, su vínculo con Canarias sigue siendo fuerte, ya que fue allí donde nació y creció.
“Soy el único locutor de radio nacional, en la emisora más escuchada del país, que muchas veces dice son las siete de la tarde, una hora más en Península y Baleares“, recalcó Herrero, reafirmando que su amor por Canarias no depende de la forma en que hable.
El vídeo se hizo viral rápidamente, generando opiniones encontradas. Mientras algunos seguidores apoyaron su postura, otros continuaron criticando su acento canario, llamándole “pijo” o “chusma”. Sin embargo, Karin Herrero no se dejó amedrentar y, en tono firme, respondió a los que lo atacaban: “A los que han intentado esto, cierren un poco la boca y tal”.
Además, Herrero quiso hacer un llamado de atención sobre la importancia de la identidad canaria, destacando que no todos los canarios tienen el mismo acento, y que la diversidad de acentos dentro de las Islas no debe ser motivo de división. “Aunque no hable como un canario típico, nací y crecí allí, y llevo la bandera de Canarias desde que nací”, concluyó.