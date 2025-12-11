Kiko Hernández se encadena a la puerta de su negocio e inicia una huelga de hambre

Este martes Fran Antón, pareja de Kiko Hernández, anunciaba entre lágrimas en su perfil de Instagram que había iniciado una huelga de hambre y se había encadenado a las puertas del negocio que ambos abrieron en Melilla hace un año, ‘El cielo de Melilla’, después de que la Policía Local lo clausurase pese a tener la licencia hasta 2036 y todos los papeles en orden.
Abatido, el actor aseguraba que no se movería de allí hasta que les diesen una explicación y les dejasen entrar para recoger sus pertenencias.
Una medida drástica como respuesta al cierre de su local a la que ahora se ha sumado el tertuliano televisivo, al que la actuación de las autoridades sorprendió en Madrid presentando la gala del reality que está arrasando en YouTube, ‘La casa de los gemelos 2’.
Tras regresar de urgencia a Melilla, Kiko se ha sumado a la huelga de hambre de Fran y, desesperado, ha dado la última hora sobre la pesadilla que están viviendo en el programa ‘No somos nadie’ de TenTV. Y es que además de la clausura de su negocio -por intereses empresariales, racismo y homofobia, como ha denunciado-, el exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha recibido en las últimas horas amenazas de muerte contra él y contra su familia.
Tal y como ha revelado a Carlota Corredera -que no ha podido contener las lágrimas y le ha pedido que “salgan ya” de la ciudad autónoma- este mismo miércoles en torno a las 11.30 horas ha recibido unos mensajes “muy heavys”: “Son muy fuertes, de una persona muy importante de aquí. Son amenazas de muerte. Mañana las llevaré a la Policía Nacional. Hoy no me ha dado tiempo porque estoy como estoy. A mí y a mi familia”, ha expresado preocupado.
“La culpa la tengo yo. Si yo fuera anónimo no pasaría nada. Me darían un tirón de orejas. Pero al ser yo… Esta gentuza tiene miedo a perder las elecciones” se ha lamentado, disparando directamente contra el gobierno local y asegurando que tiene pruebas de su denuncia pública. “Tengo unos WhatsApps que puedo demostrar que me han amenazado. Pone con total impunidad que llama a un musulmán de la frontera para que me raje y que no le pillen” ha desvelado para angustia de sus compañeros de programa.
Y aunque se ha sumado a la huelga de hambre de Fran y va a luchar por su negocio, Kiko tiene claro que “a la mínima que haya peligro real, nos vamos de aquí pero ya, porque amo a mi pareja y a mis hijas”.
Una polémica a la que el gobierno local ha respondido difundiendo un informe con los motivos de la clausura provisional de ‘El cielo de Melilla’, apuntando que el local carece del título necesario para ejercer la actividad, ya que la licencia fue obtenida en 2013 y no se ha producido el cambio de titularidad con los nuevos propietarios.
Además, afirma que ha habido reiterados incumplimientos de la normativa pese a que se les ha apercibido en varias ocasiones, por lo que el negocio permanecerá cerrado hasta que Kiko y Fran aporten la documentación requerida y se emitan informes favorables para garantizar la seguridad ciudadana.