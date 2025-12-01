Ni ‘La Isla de las Tentaciones’ se atrevió a tanto: llega a Tenerife un nuevo reality de ‘celebrities’ para vengarse de sus exs

La Isla vuelve a situarse en el mapa internacional del entretenimiento televisivo. El popular reality show británico ‘Ex On The Beach’ ha elegido Tenerife como escenario para su próxima edición, un formato que reúne a un grupo de concursantes en unas idílicas vacaciones hasta que sus exparejas aparecen para desatar el caos. El programa puede llegar a recordar a ‘La Isla de las Tentaciones’, aunque en este caso se graba en República Dominicana.
Curtis Pritchard, estrella de Love Island, entre los fichajes confirmados
Los medios británicos han confirmado uno de los nombres más llamativos del reparto: Curtis Pritchard, exconcursante del exitoso ‘Love Island’ y una de las caras más populares de la televisión en Reino Unido. Según publica el Daily Mail, el bailarín de 29 años se encuentra actualmente grabando el programa en Tenerife y será protagonista de una de las tramas más tensas de la temporada.
El motivo: el reencuentro con su exnovia Sophie Sheridan, con quien rompió de forma abrupta antes de regresar al reality ‘All Stars’ a principios de año. Ahora ambos están listos para verse de nuevo frente a las cámaras y las imágenes prometen ser especialmente intensas. “Las escenas entre Curtis y Sophie van a ser explosivas”, aseguran los medios británicos.
Famosos, playa y exnovios: el formato que ha conquistado a la audiencia
El programa mantiene su esencia: un grupo de hombres y mujeres pasa unas vacaciones en un paraíso tropical mientras busca nuevas relaciones. Todo parece idílico hasta que sus exparejas hacen su entrada, generando tensiones, celos, rupturas y nuevos romances.
‘Ex on the Beach’ se distingue del resto de realities por contar con influencers, personalidades de redes sociales y estrellas de realities previos, lo que intensifica los conflictos y aumenta el interés del público británico.
Un formato con giros, expulsiones y enfrentamientos
A lo largo de sus ediciones, el reality ha introducido diversas mecánicas que han marcado la evolución del programa:
- Semana de los Ex y Semana de Eliminación en las primeras temporadas: nuevos ex llegaban a la villa y los concursantes votaban quién debía abandonar la experiencia.
- Cabina de la Verdad, donde se revelaban secretos de las antiguas relaciones.
- Semana de Citas, donde los participantes podían elegir un compañero para una cita romántica.
- En la cuarta temporada el programa introdujo la Semana del Amor y Semana de Hielo, alternando llegadas de ex y expulsiones.
Tenerife, nuevo destino de realities internacionales
La grabación refuerza el creciente interés de las productoras internacionales por Canarias como plató natural. Cada temporada, más formatos eligen las Islas por su clima, paisajes y localizaciones espectaculares. Ahora, Tenerife se suma a la larga lista de destinos televisivos que acogen producciones del Reino Unido y de plataformas internacionales.
‘Ex On The Beach’ promete playas paradisíacas, drama televisivo y un reparto lleno de rostros conocidos. Y esta vez, el escenario será canario.