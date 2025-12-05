El himno lagunero pone el broche de oro a 25 años como Patrimonio de la Humanidad

La Laguna vivió anoche una gala de clausura que quedará en la memoria colectiva como uno de los actos más emotivos e innovadores del 25 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. La ceremonia, celebrada en el Teatro Leal, puso fin a un intenso programa conmemorativo, coincidiendo con el día en que se cumplían 26 años de la inscripción del municipio en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.
La gala se distinguió por su carácter ágil y sorprendente, con un despliegue de recursos audiovisuales y tecnológicos que emocionaron al público desde el inicio. El pintor Manuel López Ruiz, autor de las pinturas del Leal, dio la bienvenida a través de su propio autorretrato, en un gesto innovador que unió arte y memoria. A continuación, intervino el alcalde, que dio paso a la conexión con ciudades hermanas de Iberoamérica, reforzando el papel de La Laguna como modelo urbano y cultural.
La música también fue protagonista con la presentación de la Orquesta Sinfónica de La Laguna, creada para la ocasión y dirigida por Diego Navarro, que interpretó la suite Correíllo de La Palma. El momento culminante llegó con el estreno en directo del Himno de La Laguna, obra de Navarro, y tras la entrega simbólica de la partitura original al alcalde.
Entre las novedades de la gala destacaron los videomappings proyectados en el techo del teatro, que transformaron el espacio en una ciudad abierta a la paz y al conocimiento. También se emitieron piezas que resumieron momentos clave del aniversario, como el flashmob ciudadano con el célebre brindis de La Traviata, celebrado en la plaza de La Concepción, o el vídeo del Punto Cero.
El alcalde aplaudió una ceremonia que “se ha convertido en un viaje emocional por la historia y el alma de La Laguna. Hemos sentido cómo nuestro patrimonio se expresa de formas nuevas, cómo la memoria se convierte en arte y cómo la tecnología nos abre caminos para narrar lo que somos”. “Lo que hemos vivido demuestra que La Laguna no es solo un lugar que se conserva, sino una ciudad que se reinventa, que se abre a la creatividad y que sabe unir tradición y modernidad”, añadió.
Una placa distintiva en conmemoración del aniversario de La Laguna como Patrimonio Mundial preside la plaza del Adelantado
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, inauguró ayer la placa conmemorativa del 25 aniversario de la declaración de la ciudad como Patrimonio Mundial, la cual permanecerá en la plaza del Adelantado como recordatorio de esta efeméride. “Es un símbolo de la memoria compartida y del orgullo de una ciudad que ha sabido conservar su esencia sin renunciar a la vida contemporánea. Cada aniversario nos recuerda que el patrimonio no es solo piedra y trazado urbano, sino la historia viva de quienes lo habitan”, destacó.