La Laguna Tenerife cierra la primera fase con derrota, pero mantiene el liderato (94-86)

La Laguna Tenerife cerró este martes la primera fase de la Liga de Campeones con una derrota ante el Bnei Penlink Herzliya israelí (94-86) en un partido de trámite y que, como viene siendo habitual cuando el equipo israelí juega de local, se jugó en Opava (República Checa).
Segunda derrota consecutiva del equipo tinerfeño en esta competición europea, pero que no altera la clasificación del conjunto de Txus Vidorreta para la siguiente fase. Los tinerfeños terminaron líderes del Grupo D y pasarán directamente al Top16.
Por ese motivo y al ser este un encuentro de puro trámite –el liderato los tinerfeños lo consiguieron la semana pasada-, el técnico vasco del Tenerife dio descanso para esta cita a los bases Marcelinho Huertas y Bruno Fitipaldo, al escolta Jaime Fernández, y al pívot Fran Guerra.
Entraron en esta convocatoria los bases del U-22 Dylan Bordón y Rafa Rodríguez, quienes alternaron la posición de base, y el pívot Sangaré.
Los tinerfeños salieron muy entonados y pronto se pondrían con un 4-11 con tres triples acertados –Doornekamp, Bordón y Van Beck-,
pero poco a poco los israelitas fueron tomando posesión en la cancha y empezaron a recortar distancias en el marcador hasta ponerse con un 14-15 tras triple de Heidegger.
Este triple fue el inicio de la reacción local que logró irse al término del primer cuarto con un 25-19, aprovechándose de la falta de intensidad de la defensa local.
El marcador se mantuvo igualado durante todo el segundo cuarto.
Ventajas para uno y otro equipo y sin opciones de que los tinerfeños tomaran claras diferencias. Las numerosas rotaciones impidió que los tinerfeños tomaran las riendas con claridad del choque, pero hoy primaba más repartir minutos.
Esa igualdad se mantuvo durante el tercer cuarto y aunque el Tenerife tuvo opciones de romper el partido, le faltó actitud defensiva para poder hacerlo.
Con 68-69 se entró en el último tiempo. Todo se jugaría en el último cuarto. Un triple del local Carter, dos canastas de Francis pousieron el 77-71 (min.33) y aunque los tinerfeños llegaron a empatar a 81, tras triple de Bordon y Van Beck, La Laguna Tenerife no encontró la opción de poder darle la vuelta al partido y terminó cayendo por ese 94-86.
Ficha técnica
94 – Bnei Penlink Herzliya (25+24+19+26). Heidegger (11), Francis (8), Dawson (4), Onuaku (22), Varnado (10) –inicial-, Jones (13), Lugashi (11) y Carter (15).
86 – La Laguna Tenerife (19+29+21+17). Bordón (17), Van Beck (19), Giedraitis (8), Doornekamp (3), Shermadini (11) –inicial-, Scrubb (5), Sastre (8), Rodríguez (5), Sangare (2), Abromaitis (6) y Alderete (2).
Árbitros: Rosso (FRA), Jacobs (BEL) y Barkauskas (LTU). Eliminaron por faltas a Jones (min.33).
Incidencias: Partido disputado en el pabellón de Usos Múltiples de la localidad checa de Opava, ante un centenar de aficionados.