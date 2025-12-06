Los Goonies vuelven a los cines solo un fin de semana

Los Goonies vuelven a los cines y lo hacen muy pronto. El fin de semana del 12 al 14 de diciembre la película que ha cautivado a varias generaciones regresa a la gran pantalla en toda España.
Pocos desconocen el argumento de Los Goonies, pero Mikey es un niño de trece años que junto con su hermano mayor y sus amigos forman un grupo que se hacen llamar “los Goonies”. Un día deciden subir al desván de su casa, donde su padre guarda antigüedades. Allí encuentran el mapa de un tesoro perdido que data del siglo XVII, de la época de los piratas, y deciden salir a buscarlo repletos de espíritu aventurero.
Los Goonies marcaron a toda una generación
El rodaje principal de la película arrancó el 22 de octubre de 1984 y se prolongó durante cinco meses. Su director, Richard Donner, optó por grabar las escenas en el mismo orden en que aparecen en la historia, una decisión poco habitual pero pensada para facilitar el trabajo de los intérpretes más jóvenes. Además, fomentó que los actores improvisaran con frecuencia para lograr actuaciones más naturales.
Uno de los elementos más llamativos de la producción fue el barco pirata, construido en tamaño real para que las escenas resultaran más espectaculares. Una vez finalizadas las grabaciones, el equipo ofreció la nave a quien pudiera estar interesado en conservarla. Sin embargo, y pese a su enorme popularidad dentro del filme, nadie la quiso. Para sorpresa de la producción, la embarcación terminó siendo desmontada y desapareció tras el rodaje.