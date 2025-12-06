Compartir Lotería de Navidad de forma segura: cómo repartir y pagar décimos por WhatsApp y Bizum para evitar sustos

Las festividades navideñas cada vez están más cerca y, con ello, llegan fechas importantes como la del tradicional Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, por lo que conviene tener en cuenta ciertos consejos de seguridad antes de compartir décimos por WhatsApp o pagar por Bizum, para evitar quedarse sin cobrar el premio si toca.
A la hora de participar en el sorteo, una práctica muy habitual es compartir la ilusión con familia, amigos o compañeros de trabajo comprando décimos de forma conjunta. Sin embargo, la forma de hacerlo ha evolucionado y, actualmente, los usuarios recurren a métodos digitales como repartir los décimos por WhatsApp o pagar la parte de décimo correspondiente por Bizum.
De hecho, según datos aportados por la compañía de electrónica de consumo española SPC, a finales del pasado año 2024, más de 28,2 millones de personas podían utilizar Bizum como herramienta para enviar dinero a amigos, familiares, así como cobros y pagos en Loterías y Apuestas del Estado, entre otros.
Concretamente, durante el mes de diciembre de dicho año, se registraron más de 100 millones de operaciones mensuales a través de este servicio, una muestra de cómo los pagos entre particulares vía ‘online’ son parte de la vida digital cotidiana de los usuarios y, entre otras cosas, se usan para pagar parte de los décimos comprados.
Igualmente es común que, cuando se compra el décimo conjunto, se comparta una fotografía del mismo por aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, con los usuarios que han formado parte de la compra.
Teniendo todo ello en cuenta, conviene recordar que estas prácticas pueden conllevar algunos riesgos que desemboquen en la imposibilidad de cobrar el décimo en caso de ser premiado. Por ello, tanto los pagos como la forma de compartir el décimo se han de realizar de forma segura y trazable para evitar errores o posibles fraudes.
ASEGURAR EL REGISTRO DE LOS MOVIMIENTOS DE COMPRA
En este marco, desde SPC han compartido algunas pautas a seguir para disfrutar del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad sin sustos.
Lo primero que hay que tener claro a la hora de pagar por Bizum la cantidad de un décimo compartido es especificar siempre los datos clave en el concepto del pago. En este caso, introducir el número del décimo y la cantidad aportada.
De esta forma, el Bizum no será un movimiento más en el historial, sino que quedará justificada la participación de la persona en la compra, en caso de resultar premiado. No obstante, no estará de más guardar el comprobante digital. Para ello, bastará con hacer una captura de pantalla del justificante y enviarla por WhatsApp a todos los que comparten el mismo décimo.
Por otra parte, es indispensable verificar el número del destinatario antes de confirmar el envío en las ‘apps’ de pago instantáneo, evitando así transferir el dinero a la persona equivocada.
Otra opción es aprovecharse de las ventajas de estas ‘apps’ de pago, con la opción ‘Pedir dinero’ o ‘Dividir un gasto’. De esta forma, los encargados de comprar el décimo físicamente pueden solicitar el dinero correspondiente a cada uno de los participantes automáticamente, impidiendo errores.
Igualmente es importante que, además del pago digital, las personas interesadas acuerden las condiciones de la participación en la compra del décimo por escrito. Es decir, que firmen un pequeño documento informal que recoja datos básicos como el nombre de cada participante, la cantidad abonada, el número del décimo, la fecha de pago y una fecha límite para realizar la aportación.
Este documento, como ha apuntado SPC, se convertirá en la mejor garantía de los usuarios frente a posibles dudas o reclamaciones posteriores una vez ganado el premio, ya que permitirá que todos los integrantes tengan constancia del acuerdo evitando discusiones o malentendidos.
CUIDADO CON LAS CONEXIONES Y EL BIZUM INVERSO
Las conexiones también son un factor a tener en cuenta para llevar a cabo las operaciones de pago de décimos de Lotería desde un entorno seguro, ya que no todas son igual de fiables. Por ejemplo, las redes WiFi públicas son más vulnerables y pueden ocasionar complicaciones de seguridad.
Es más recomendable enviar los pagos mediante conexión a una red móvil propia o conexión privada, así como mantener las ‘apps’ bancarias actualizadas, lo que permite corregir vulnerabilidades. También se ha de utilizar la verificación en dos pasos o biométrica para “blindar la operación contra ciberdelincuentes”.
Siguiendo esta línea, desde SPC han advertido sobre la importancia de rechazar solicitudes de pago no esperadas o de contactos desconocidos a través de las ‘apps’ de pago instantáneo. De esta práctica, conocida como ‘Bizum inverso’, también ha alertado el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), que apunta a situaciones en las que el estafador envía una solicitud de dinero en lugar de pagar.
Por ello, es imprescindible verificar siempre antes la identidad de la persona detrás de ese número que te está solicitando dinero antes de aceptar.
A LA HORA DE RECLAMAR EL PREMIO DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD
Además de todo ello, a la hora de cobrar el décimo, en caso de que haya sido ganador de algún premio, también se utilizan herramientas digitales como Bizum, que permiten recibir el dinero sin necesidad de efectivo.
Concretamente, los premios inferiores a 2.000 euros se pueden cobrar directamente en cualquier punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, a través del móvil y sin necesidad de efectivo.
En el caso de querer recibir el premio a través de Bizum, se ha de entrar en la aplicación del banco, acceder al apartado de Bizum y generar un código QR. Tras ello, bastará con mostrar el código al personal de la administración de Lotería para que lo escaneen y validar el pago.
Asimismo, para los décimos adquiridos ‘online’, el importe del premio se ingresa de forma automática en la cuenta del usuario, sin que se requiera ninguna operación o trámite adicional.
No obstante, la situación cambia para los premios superiores a 2.000 euros, que deben cobrarse en una entidad bancaria autorizada y nunca mediante aplicaciones de pago instantáneo.
EL DÉCIMO ES LO MÁS OFICIAL
Con todo ello, conviene subrayar que, a pesar de todas las comodidades que ofrecen las aplicaciones digitales y de todas las medidas de seguridad mencionadas para garantizar un juego seguro, el décimo sigue siendo un documento físico al portador.
Por tanto, hay que tener claro que solo quien lo tiene en mano puede cobrar el premio. Es decir, ninguna fotografía, Bizum o conversación en WhatsApp sustituye el valor legal de un décimo físico real.
En este marco, el billete original se ha de guardar en un lugar seguro, protegido de la humedad o el calor y, antes de todo ello, también se ha de acordar, con un documento escrito y firmado, quién será el encargado de custodiarlo para evitar disputas en caso de que este año la suerte acompañe.