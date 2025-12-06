La mujer que ganó la lotería 28 veces y su posible método, que puede usarse para la Lotería de Navidad

Con la llegada del sorteo de la Lotería de Navidad 2025, vuelve también la curiosidad por encontrar algún truco o sistema que permita acercarse a los premios más codiciados. En este contexto suele reaparecer la figura de Joan Ginther, un nombre convertido casi en leyenda dentro del mundo de los juegos de azar.
Ginther, antigua profesora de Matemáticas en Texas (Estados Unidos), acaparó titulares en 2010 cuando, con 63 años, obtuvo 10 millones de dólares gracias a varios boletos del ‘rasca y gana’ Extreme Payout. Aquel premio no fue una excepción: ya había logrado otros grandes aciertos en 1993, 2006 y 2008. En total, acumuló 28 premios en 17 años, sumando más de 20 millones de dólares.
Su caso generó una pregunta inevitable: ¿cómo logró semejante racha? El misterio persiste. Ginther evita hablar públicamente del asunto y nunca ha concedido entrevistas al respecto. Llama la atención que, pese a residir en Las Vegas, adquiriera todos sus boletos en el mismo comercio de Texas. Las autoridades revisaron sus compras sin encontrar irregularidades.
Otra teoría apunta simplemente a su constancia. Según datos publicados por The Philadelphia Inquirer, la mujer habría invertido más de 3 millones de dólares en boletos, lo que equivaldría a unos 800.000 cupones comprados. Es decir, aumentó sus probabilidades a base de volumen. A esto se suma que Ginther es doctora en Estadística por la Universidad de Stanford, lo que alimenta las especulaciones sobre si habría identificado algún patrón ventajoso.
Más allá de su historia, la realidad es clara: en sorteos como la Lotería de Navidad, todo depende del azar. La probabilidad de obtener El Gordo es de 1 entre 100.000, la misma que en cualquier sorteo de Lotería Nacional. Una cifra pequeña, sí, pero suficiente para que millones de personas decidan probar suerte cada diciembre.