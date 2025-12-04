Lotería de Navidad 2025: los números “raros”, los más premiados y los que nunca han tocado

A medida que se aproxima el sorteo de la Lotería de Navidad, vuelve también la emoción por hacerse con uno de los premios más esperados del año. Muchos ya guardan sus décimos con cuidado, soñando con escuchar su número en la lista de los agraciados. Otros, en cambio, siguen dudando sobre qué combinación escoger: ¿una fecha señalada?, ¿un número que les dé buen augurio?, ¿o quizás un capicúa?
Lo cierto es que cada jugador tiene sus manías y preferencias, y no faltan quienes eligen sus décimos según vivencias personales o supersticiones. Aun así, hay terminaciones y combinaciones que, por tradición o estadística, continúan despertando curiosidad: las llamadas cifras “malditas” o las consideradas “raras”.
Números con más suerte… y los menos favorecidos
La historia del sorteo deja claro que algunos números han tenido más protagonismo que otros. La terminación en 5 es la más repetida: el Gordo ha caído en ella 32 veces, convirtiéndola en la auténtica favorita. Tras ella se sitúan el 4 y el 6, con 27 apariciones cada uno.
Entre las terminaciones de dos cifras con mayor repetición destacan el 85, premiado en siete ocasiones, y el 57, que ha salido seis veces. Además, dos números completos han sido agraciados por partida doble: el 15.640 (en 1956 y 1978) y el 20.297 (en 1903 y 2006).
En el lado contrario están las terminaciones que nunca han logrado el primer premio: en total 15, entre ellas 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82, según la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.
Combinaciones que llaman la atención
Aunque sorprendan, los números poco habituales también pueden resultar ganadores. Ejemplos no faltan: en 2020 el 00000 obtuvo una pedrea, en 1978 el Gordo fue para el 22.222, y en 2005 el premio mayor recayó en el 00001.
Los capicúas también han tenido su momento: el 88.188 fue premiado en 2008 y el 88.008 repartió suerte en 2023.
Consejos para quienes aún están eligiendo número
– Si deseas un número concreto, es recomendable buscarlo con antelación, sobre todo si sueles comprar en administraciones emblemáticas como Doña Manolita en Madrid o El Gato Negro en Sevilla.
– Mantén la precaución ante posibles fraudes: compra siempre en puntos oficiales y revisa que el décimo incluya el sello de Loterías y Apuestas del Estado.
– Jugar en grupo no solo permite adquirir más décimos sin gastar tanto, sino que también convierte el sorteo en una experiencia compartida.
– Y, sobre todo, conviene recordar que la Lotería es un juego. No se debe invertir más dinero del que uno puede asumir perder; la verdadera esencia del sorteo es disfrutar de su tradición y de la ilusión que genera cada año.