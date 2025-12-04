Cuatro colectivos anuncian medidas judiciales contra el “maltrato” al arbolado urbano de Santa Cruz de Tenerife

Los colectivos Los Árboles Hablan, Iniciativas10, y las asociaciones de vecinos El Toscal de las Tribulaciones y Urban Centro El Perenquén no descartan emprender acciones judiciales contra el Ayuntamiento de Santa Cruz por el “maltrato generalizado” al que somete al arbolado de la ciudad.
Las entidades denunciantes avanzaron ayer, en rueda de prensa, que entre las acciones que prevén llevar a cabo “se presentará un contencioso administrativo, con medidas cautelares, contra la mala gestión del Consistorio y de la empresa adjudicataria del contrato de Parques y Jardines, Fomento Acciona, aparte de que no se descarta acudir por la vía penal, pues las constantes talas que se están produciendo, unidas al nulo cuidado de los árboles urbanos, están tipificadas como delito”, según explicó el abogado Felipe Campos.
El letrado tildó la situación a la que, a su juicio, somete el Consistorio a las especies arbóreas en la capital de “irracional, pues se están pagando 14 millones de euros a una empresa por un mantenimiento y cuidado inexistentes, que está probado por otros informes paralelos que revelan que existe falta de riego o que se ejecutan podas agresivas y talas injustificadas que no se pueden tolerar”.
En este sentido, cuestionó “qué intencionalidad hay detrás de todas estas actuaciones y por qué se sigue manteniendo a una empresa al frente de los jardines de la capital que, además, está vinculada a la trama de Santos Cerdán y de José Luis Ábalos. El Ayuntamiento no está actuando con responsabilidad y por ello se va a actuar con contundencia”.
Por su parte, las portavoces de los Árboles Hablan, Virginia González y Carmen de la Rosa, pusieron como ejemplo “la anunciada tala de 13 jacarandas en la calle Puerto Escondido, que el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha justificado en prensa diciendo que estaban enfermas”. A raíz de ello, el colectivo solicitó al Ayuntamiento la información sobre el proyecto de remodelación urbana en la vía y el informe técnico sobre el estado de los ejemplares, pero lograron como respuesta que “la decisión de la tala no está tomada, pero que en lo que a jardinería se refiere el proyecto contempla la sustitución de las jacarandas que se encuentren enfermas por 15 nuevos árboles”, indicaron.
“En ningún momento nos aportó el informe técnico que justificaba la tala de estos ejemplares ni ninguna información sobre la enfermedad que presentan ni sobre el tratamiento que dicen están aplicando, hecho que nos llevó a encargar un informe privado que ha analizado el estado actual de dichos ejemplares y que ha revelado que están en buen estado y que no aprecian signos de enfermedad avanzada ni deterioro que justifique su eliminación”, apuntaron los colectivos.
De la Rosa añadió que “lo que sí ha revelado este estudio es que las jacarandas presentan deficiencias derivadas de la gestión municipal del arbolado, con un sistema de riego deficiente, podas hechas al trancazo, y el uso inadecuado del arbolado, utilizado como soporte de cables y luminaria a través de bridas, clavos y tornillos que provocan el estrangulamiento de las ramas”.
En este sentido, los colectivos ecologistas y vecinales exigieron al Ayuntamiento que “paralice cualquier tala, revise el proyecto municipal, instale un sistema de riego eficiente, y retire las luminarias y anclajes no permitidos que dañan los árboles, no solo los de la calle Puerto Escondido sino los de muchas zonas del centro donde hay terrazas, cuyos propietarios mutilan ejemplares para colocar altavoces o luces incumpliendo con la normativa, al igual que lo hace el Consistorio con la seguridad”.
Impacto ambiental, energético y patrimonial
La tala de 13 jacarandas en la calle Puerto Escondido supondrá un “impacto ambiental, energético, patrimonial y paisajístico, que elevaría la temperatura de la zona de 2,5ºC a 4,5ºC, aparte de acabar con las aves e insectos que los habitan”, según datos del colectivo Los Árboles Hablan.