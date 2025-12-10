‘El Monje’, jefe de la mafia irlandesa, cerca de ser juzgado en Canarias: el TSJC aclara que puede presentarse a unas elecciones

El Juzgado número 2 de Arrecife (Lanzarote) ha dado por concluida la instrucción abierta contra el ciudadano irlandés Gerry Hutch, alias ‘The Monk’ (‘El Monje‘, en inglés), supuesto jefe de una banda mafiosa en su país, al apreciar indicios de que pudo cometer blanqueo de capitales.
Según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el procedimiento ha sido remitido al Ministerio Fiscal para que indique si solicita o no que se abra juicio contra ‘El Monje’ y sus colaboradores y, en caso de que así sea, para que formule su escrito de acusación.
Gerry Hutch, que vive a caballo entre Irlanda y Lanzarote, estuvo en prisión preventiva en Canarias entre el 25 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, cuando se le concedió la libertad bajo fianza.
En la trama por la que puede ser llevado a juicio en Canarias figuran como investigadas diez personas, cuya identidad no ha sido difundida.
El TSJC precisa que el hecho de que tenga abierto un proceso penal no impide que Hutch se presente a unas elecciones en Irlanda, como al parecer ha anunciado.