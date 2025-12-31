Otro motorista herido en un accidente en Tenerife

Un motorista de 53 años ha resultado herido este miércoles tras una colisión entre una motocicleta y un coche en la carretera TF-13, a la altura del kilómetro 7, en el municipio de Tegueste.
El incidente ha tenido lugar este 31 de diciembre de 2025, sobre las 11:30 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias ha recibido una alerta informando del accidente y de que el conductor de la moto precisaba asistencia sanitaria.
El 112 ha activado de inmediato los recursos de emergencia necesarios, desplazándose hasta el lugar una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Según la valoración sanitaria, el afectado presentaba en el momento inicial de la asistencia un traumatismo de carácter moderado, por lo que ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.
En el operativo también han intervenido efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, que se han encargado de regular el tráfico en la zona y de instruir el atestado correspondiente.