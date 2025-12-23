Muere un futbolista de 34 años tras un trágico accidente mientras estaba de vacaciones.

El fútbol alemán vive días de conmoción en plenas fechas navideñas tras la muerte de Sebastian Hertner, jugador del ETSV Hamburg, equipo que compite en la quinta división del país. El futbolista falleció este martes después de caer desde un telesilla a unos 70 metros de altura mientras se encontraba de vacaciones.
El suceso tuvo lugar en la estación de esquí de Savin Kuk, situada en el norte de Montenegro, donde Hertner pasaba unos días de descanso junto a su esposa. Según informó el diario alemán Bild, el accidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando una de las sillas se desprendió del cable, provocando la caída del jugador al vacío. El impacto resultó mortal.
La esposa del futbolista, que se encontraba con él en el momento del accidente, resultó herida de gravedad. De acuerdo con las informaciones publicadas, quedó atrapada por la estructura del telesilla y sufrió una fractura en una pierna, por lo que tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios.
El ETSV Hamburgo confirmó la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje de despedida en el que expresó su dolor por la pérdida de su capitán. Hertner, de 34 años, se había formado en la cantera del VfB Stuttgart y desarrolló toda su carrera en el fútbol alemán. Además, llegó a ser internacional en categorías inferiores con la selección de Alemania y afrontaba la recta final de su trayectoria deportiva cuando se produjo el trágico suceso.