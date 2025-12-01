Muere la influencer Karen Sofía Quiroz en un accidente de moto: “Espero no chocar, porque voy sin gafas”

El mundo del motociclismo está de duelo tras la muerte de Karen Sofía Quiroz Ramírez, una creadora de contenido colombiana de 25 años que perdió la vida el pasado miércoles 26 de noviembre en un accidente de tráfico mientras conducía su Suzuki Gixxer.
El siniestro tuvo lugar en Floridablanca (Colombia). Según las primeras informaciones, la joven, conocida en redes sociales como Bikegirl, habría perdido el control de la moto cuando intentaba adelantar a dos vehículos. Durante esa maniobra impactó contra un automóvil y después fue atropellada por un camión que circulaba por el carril de al lado. Las autoridades mantienen las pesquisas activas para determinar exactamente cómo se produjo el accidente, aunque una de las líneas principales apunta a que la motociclista circulaba entre los dos coches y terminó derrapando.
Los equipos de emergencia acudieron de inmediato, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida por la gravedad de las heridas. La Policía ha señalado que falleció al instante tras el impacto contra las ruedas traseras del camión. Posteriormente, las cámaras de vigilancia de la zona confirmaron que la joven trató de evitar la colisión realizando una maniobra entre un Chevrolet Spark y el vehículo de carga.
Karen Sofía contaba con más de 33.000 seguidores en Instagram, donde compartía rutas, consejos para motoristas y contenido sobre su estilo de vida ligado al mundo de las dos ruedas. Su estética motera y su manera de comunicar la convirtieron en una figura muy seguida dentro de la comunidad.
Horas antes del accidente, la influencer publicó un mensaje que muchos usuarios han interpretado como un triste presagio. En una historia de Instagram se mostraba con unas gafas rotas y escribía: “Espero no chocar, porque voy sin gafas”. Aunque lo compartió en tono desenfadado, tras su fallecimiento algunos seguidores han especulado en redes con la posibilidad de que su visión limitada pudiera haber influido en lo ocurrido.
Las autoridades colombianas continúan investigando el caso para esclarecer por completo las circunstancias del trágico accidente.