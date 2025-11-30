Hallan muerta a la influencer Stefanie Pieper: su cupero estaba dentro de una maleta

La desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Stefanie Pieper, una conocida maquilladora e influencer austríaca de 31 años, ha generado una enorme conmoción en Austria. La joven desapareció el 23 de noviembre, tras regresar de una fiesta navideña en la ciudad de Graz. Según confirmó la Policía Federal austríaca, Pieper bajó de un taxi acompañada de un amigo cuando llegó a su vivienda.
Las alarmas se activaron en pocas horas. Sus familiares notaron su ausencia en una sesión fotográfica que tenía programada y no lograron contactar con ella por teléfono. El nivel de preocupación aumentó cuando hallaron a su perro solo en casa y el teléfono móvil de la joven apagado. Ante esta situación, presentaron una denuncia por desaparición, lo que dio inicio a una intensa investigación policial.
Stefanie Pieper y su desaparición
El caso adquirió notoriedad rápidamente debido a la gran visibilidad pública de la influencer en redes sociales. Según publicó el medio austríaco ‘Kurier’, Pieper comunicó mediante WhatsApp a una amiga que había llegado a casa y que iba a sacar a su perro. En otros mensajes mencionó que había visto a una persona desconocida en la escalera del edificio, una información que posteriormente fue confirmada por varios vecinos.
Ese individuo resultó ser su expareja. Testigos aseguraron haber escuchado una fuerte discusión y lo vieron en el edificio poco después de la llegada de Pieper.
Pese a los avances en la investigación, no había rastro del paradero de la joven. Todo cambió el sábado 29 de noviembre, cuando la Dirección de la Policía Estatal de Estiria informó del hallazgo del cuerpo sin vida de Stefanie en Eslovenia. Según explicó al diario ‘Krone’ el portavoz policial, Fritz Grundnig, la víctima fue estrangulada y su cuerpo introducido en una maleta que fue abandonada en un bosque esloveno.
El comunicado oficial añade que las primeras diligencias apuntan al exnovio como principal sospechoso. De acuerdo con las autoridades, el hombre habría viajado varias veces a Eslovenia con el coche de Pieper.
La detención del presunto autor se produjo un día después de la desaparición, cuando las autoridades localizaron el vehículo incendiado en el aparcamiento de un casino en territorio esloveno. Los agentes rastrearon la zona y arrestaron al sospechoso en sus inmediaciones.
Horas más tarde, la Policía Estatal de Estiria informó de la detención de dos familiares directos del exnovio. Ambos permanecen bajo custodia policial mientras se investiga su posible conexión con el crimen o su intervención en la manipulación del escenario.