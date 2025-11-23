Muere una conocida pareja de ‘influencers’, entre ellos una actriz de cine para adultos, con solo tres días de diferencia

Las autoridades de Filipinas investigan las muertes de dos creadores de contenido muy conocidos en redes sociales, la actriz de cine para adultos Gina Lima, de 23 años, y su pareja, Iván César Ronquillo, de 24, fallecidos con tres días de diferencia en circunstancias que han generado numerosas incógnitas.
Ambos residían en Quezon City, dentro del área metropolitana de Manila. La primera en morir fue la joven actriz, cuyo cuerpo fue localizado el domingo 16 de noviembre. La versión sobre el lugar del hallazgo varía según distintos medios locales: algunos apuntan a una habitación de hotel, mientras otros sitúan el suceso en la vivienda. Lo que sí está confirmado es que fue Ronquillo quien la encontró sin signos vitales y avisó a su padre. Ambos la trasladaron a un hospital, donde se certificó su fallecimiento.
La causa exacta de la muerte aún no ha sido determinada. Los resultados toxicológicos e histopatológicos siguen pendientes, aunque un informe médico inicial recoge lesiones externas no mortales, líquido en los pulmones y congestión cardiaca. En el lugar donde apareció el cuerpo se intervino medicación y marihuana.
Tres días después, el 19 de noviembre, Ronquillo fue hallado muerto en las escaleras de su domicilio. La Policía filipina investiga el caso como un posible suicidio por ahorcamiento.
Un día antes, había difundido un vídeo en el que aparecía llorando junto al cuerpo de Gina Lima. Posteriormente publicó fotografías y grabaciones de ambos acompañadas de un mensaje dirigido a la joven. Según informaron sus padres, el creador de contenido estaba recibiendo acoso en redes sociales desde que trascendió el fallecimiento de su pareja.
Las investigaciones continúan abiertas a la espera de los informes médicos definitivos.