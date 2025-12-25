Muere la joven promesa de la gimnasia rítmica, Isabelle Marciniak, a los 18 años

El mundo de la gimnasia rítmica brasileña está de luto tras el fallecimiento de Isabelle Marciniak, una de las jóvenes promesas del deporte, que murió a los 18 años a consecuencia de la enfermedad de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático.
La noticia fue confirmada por la Federación Paranaense de Gimnasia, que trasladó públicamente su pésame a la familia, amistades y a toda la comunidad deportiva. Marciniak había logrado destacar a nivel regional y nacional, convirtiéndose en un referente juvenil dentro de esta disciplina.
En su palmarés figura el título de campeona brasileña juvenil de gimnasia rítmica, logrado tras imponerse en el concurso completo, además de sumar una medalla de plata con la cinta y el oro en la prueba de pelota, resultados que la situaron como una deportista con una proyección destacada dentro del panorama nacional.
Ya en una etapa más reciente, la gimnasta formó parte del trío adulto del Club Agir de Curitiba, con el que consiguió proclamarse campeona, demostrando su capacidad para competir al máximo nivel pese a su juventud.
Desde la federación subrayaron que, más allá de los títulos, Isabelle será recordada por su pasión por la gimnasia, su compromiso y su ejemplo dentro y fuera del tapiz. En su mensaje, la entidad destacó que su historia queda como inspiración para futuras generaciones y como muestra del valor del deporte como herramienta de formación personal.
La pérdida de Marciniak ha generado una profunda conmoción en el ámbito de la gimnasia rítmica, donde entrenadores, compañeras y clubes han expresado su pesar por la muerte de una atleta que apuntaba a un futuro prometedor.