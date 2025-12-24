Tragedia para el periodismo deportivo: muere la reportera Malina Maria Guler a los 27 años

La periodista deportiva rumana Malina Maria Guler, de 27 años, ha muerto tras precipitarse desde un séptimo piso en el edificio donde vivía, en la ciudad de Oradea, situada en el noroeste de Rumanía. Las fuerzas de seguridad mantienen abierta una investigación para aclarar cómo se produjo la caída y qué circunstancias rodearon el suceso.
El fallecimiento fue comunicado públicamente por el FC Bihor Oradea, club para el que trabajaba como reportera y fotógrafa, a través de sus redes sociales. En su mensaje, la entidad recordó su trabajo durante la temporada 2023-2024, en la que el equipo logró el ascenso a la Segunda División del fútbol rumano, y destacó su implicación a la hora de documentar los momentos clave del equipo tanto dentro como fuera del campo.
Guler desarrollaba su actividad profesional en el ámbito del periodismo deportivo, la fotografía y la creación de contenido digital, y había colaborado también con el UTA Arad. En los meses previos a su muerte, compartió en redes sociales publicaciones relacionadas con su trayectoria en el fútbol rumano y su día a día profesional.
Horas antes del suceso, la joven periodista publicó una frase en sus perfiles sociales —“Tu zona de confort te matará”— cuyo significado está siendo analizado por los investigadores. Por ahora, las autoridades no han confirmado si ese mensaje tiene relación directa con lo ocurrido y continúan recabando información para esclarecer los hechos.