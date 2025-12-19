Las toallitas provocan una grave obstrucción en Radazul

El Ayuntamiento de El Rosario informó ayer de que, desde hace varios días, operarios municipales actúan en un tramo de la calle Gravina, en Radazul Alto, debido a la obstrucción de la red de saneamiento que impide la correcta evacuación de las aguas residuales de la urbanización.
Este taponamiento se produjo debido a la aparición de gran cantidad de toallitas húmedas y similares productos de higiene en la red de saneamiento, unido a la merma de la capacidad de desagüe por el excesivo crecimiento de las raíces de un ejemplar de flamboyán, explicaron.
El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, y el concejal de Obras y Servicios Hidráulicos, Juan Jesús del Rosario, visitaron ayer el desarrollo de los trabajos.
Desde el ayuntamiento, se insistió en la importancia de que la ciudadanía no arroje toallitas húmedas y demás productos de higiene personal al inodoro.