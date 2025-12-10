Ya es oficial: el himno de Canarias cambia para siempre y así queda la letra

El pleno del Parlamento de Canarias ha acordado este miércoles por unanimidad modificar el himno de Canarias para adecuarlo a la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018, de manera que la letra ya no mencionará a “siete peñas”, sino a “ocho peñas”.
El himno de Canarias, aprobado en 2003, se basa en la melodía ‘Arrorró’, de los ‘Cantos Canarios’ de Teobaldo Power, y la letra de entonces incluía el verso “Repartido en siete peñas”, coherente con el Estatuto de Autonomía vigente entonces, que describía el archipiélago como siete islas.
Pero en la reforma estatutaria de 2018 se reconoce a La Graciosa como isla del archipiélago, agregada administrativamente a Lanzarote, y delimita el ámbito espacial de Canarias incluyendo siete islas con administración propia y, además, la isla de La Graciosa y los islotes del archipiélago Chinijo.
Los seis grupos proponentes de esta iniciativa, todos salvo Vox, que también votó a favor, han considerado oportuno esta adaptación simbólica que “no altera la melodía, no modifica el régimen de protección ni de usos del himno, y no afecta al escudo ni a la bandera de Canarias”.
La finalidad es “alinear un símbolo oficial de alta proyección pública con el Estatuto de Autonomía vigente, favoreciendo la coherencia entre los emblemas institucionales y reconociendo a La Graciosa en el imaginario colectivo que el himno proyecta”, expone la iniciativa, que aún debe ser tramitada en el Parlamento para que gane oficialidad.
El himno de Canarias quedará así:
“Soy la sombra de un almendro,
soy volcán, salitre y lava.
Repartido en ocho peñas late el pulso de mi alma.
Soy la historia y el futuro,
corazón que alumbra el alba de unas islas que amanecen navegando la esperanza.
Luchadoras en nobleza bregan el terrero limpio de la libertad.
Esta es la tierra amada:
mis islas Canarias.
Como un solo ser juntas soñarán un rumor de paz sobre el ancho mar”.
En las intervenciones, todos los grupos mostraron su apoyo a esta iniciativa.
Marcos Bergaz, del PSOE, destacó que los gestos y los símbolos son importantes, y en este caso contribuirá al empeño de todos de superar la triple insularidad y alcanzar la igualdad de todos los canarios.
David Toledo, de CC, consideró que no se trata solo de una modificación técnica, sino de un acto de justicia.
Rebeca Paniagua, del PP, destacó que “no estamos corrigiendo un himno, estamos completándolo”.
Para Luis Campos, de Nueva Canarias, el himno se olvidaba de una parte del archipiélago, cuando “Canarias son ocho islas habitadas y cada una de ellas tiene sentido”.
Nicasio Galván, de Vox, anunció el voto favorable de su grupo.
Jesús Ramos Chinea defendió que “para ser un pueblo debemos estar todos y cada uno incluidos” y Raúl Acosta, de AHI, planteó que “este gesto demuestra que en Canarias nadie sobra y que todos aportamos”.