Impiden la okupación de una vivienda social en Canarias: su propietaria había muerto

La Policía Local de Arrecife (Lanzarote) ha evitado la ocupación de una vivienda social localizada en un barrio de la capital de la Isla por parte de tres personas.
En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que la actuación de los agentes comenzó cuando, tras recibir un aviso, los agentes se personaron en el domicilio y se entrevistaron con familiares de la propietaria.
Los mismos manifestaron que el inmueble pertenecía a un familiar fallecido y que realizan visitas periódicas para evitar que la vivienda presente signos de abandono.
Además, añadieron que, al acudir al inmueble, detectaron la presencia de personas en su interior, motivo por el cual solicitaron la intervención policial.
Una vez en el lugar, los agentes localizaron a tres personas en el interior de la vivienda, dos hombres y una mujer, quienes manifestaron que creían que el inmueble se encontraba abandonado.
Entonces, los policías locales informaron a estas personas que estaban cometiendo un delito leve de usurpación e iban a ser denunciados por este motivo.
Las personas identificadas, con la mediación de los agentes, abandonaron voluntariamente el domicilio tras recoger sus pertenencias, sin que se produjeran incidentes.
Asimismo, realizaron el correspondiente ofrecimiento de acciones legales a los familiares requirentes, quienes indicaron que formularán denuncia ante la Policía Nacional una vez un familiar se hiciera cargo de cerrar la vivienda y de comprobar que no faltaba nada en su interior, dado que había objetos personales de la familia.