El 112 vuelve a advertir: las olas pueden llegar a los 4 metros en Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias 112 ha advertido de que este lunes se mantiene la situación de prealerta por fenómenos costeros adversos, con posibilidad de olas de hasta cuatro metros durante la pleamar, alrededor de las 15.30 horas.
La prealerta por fenómenos costeros adversos está vigente desde el viernes y la Dirección General de Emergencias la ha actualizado a las 12.00 horas de este lunes para el litoral norte de Gran Canaria y costas del norte y del oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.
El pasado domingo, poco después de la pleamar, el oleaje arrastró a varias personas que se encontraban en la piscina natural de Isla Cangrejo, en el municipio tinerfeño de Santiago del Teide, con el resultado de cuatro fallecidos y un desaparecido al que se sigue buscando.
La previsión para todo el día es mar de fondo y oleaje de mar combinada 2,5 a 4 metros.
“No te acerques a zonas donde rompan las olas y haz caso a las autoridades”, “no bajes la guardia”, ha recomendado el Gobierno de Canarias a través de sus redes sociales.
“Evita las zonas donde puedas quedarte aislado durante la pleamar, evita muelles muelles y espigones aunque el oleaje se calme de repente”, son algunos de los consejos difundidos por los servicios de emergencia.